Новини
Спорт »
Тенис »
Лиа Каратанчева се препъна в квалификациите на WTA 500 турнира в Мерида

Лиа Каратанчева се препъна в квалификациите на WTA 500 турнира в Мерида

23 Февруари, 2026 09:02 656 4

  • лиа каратанчева-
  • квалификациите-
  • турнира -
  • тенис-
  • wta 500-
  • мерида -
  • мексико

Българката загуби от британката Хедър Уотсън

Лиа Каратанчева се препъна в квалификациите на WTA 500 турнира в Мерида - 1
Снимка: YouTube
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп" Лиа Каратанчева загуби във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от категория WTA 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд от 1,2 милиона долара.

Българката отстъпи с 3:6, 6:4, 5:7 от Хедър Уотсън (Великобритания), която е бивша №38 в световната ранглиста. Двубоят продължи два часа и 49 минути.


22-годишната Каратанчева загуби първия сет след единствен пробив в четвъртия гейм. Тя поведе с 3:0 във втората част, допусна изравняване при 3:3, но с пробив в десетия гейм изравни резултата в сетовете. В третия решителен сет националката поведе с 2:0, но не успя да задържи преднината си и резултатът стана 2:2. Уотсън поведе с пробив за 4:3, а при 5:4 сервираше за спечелване на мача. Това не пречупи българката, която спаси един мачбол и при четвъртата си възможност върна пробива за 5:5. За съжаление Каратанчева обаче загуби следващите два гейма и отпадна от надпреварата.


В първия кръг на квалификациите Каратанчева елиминира №197 в световната ранглиста при жените Кайла Крос (Канада) с 6:2, 6:4.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    2 1 Отговор
    Действителност във Бг. Дете на скапан богаташ и той и запълва времето да не се дрогира а то детето просто няма талант но Тати е платил за да измести бедното талантливо дете. Измет

    Коментиран от #2

    09:18 23.02.2026

  • 2 Селчоо

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Да ти имам малкото мозъче. С плащане в спорта не става. Детето е от най-талантливите български деца и играе с най—талантливите от други държави.

    Коментиран от #3, #4

    10:04 23.02.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Селчоо":

    Талантлив крадец или корумпиран служител е бащата на детето.

    14:51 23.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове