Френски тенис талант: Карлос Алкарас е играч на друго ниво

Артур Фис изживя тежки 8 месеца, в които бе извън кортовете. Французинът се възстановяваше от травма, но завръщането на талантливия състезател определено бе обещаващо. С изявите си в Монпелие и Доха, Фис отново показа, че е способен да постигне добри неща в кариерата си, и въпреки тежкото поражение от Алкарас във финала в Катар, 21-годишният тенисист остава позитивен и гледа с надежда към предстоящите турнири.

„Смятам, че тези 8 месеца извън кортовете ме научиха на много. Най-вече разбрах, че не бива да бързам и да желая всичко да се случва веднага. В нашия спорт трябва огромно търпение и истината е, че разговаряхме с моя екип по доста въпроси. Изведнъж не можеш просто да започнеш да печелиш големите трофеи и да вдигаш титла след титла.

Аз се чувствам благодарен, че изобщо отново имам възможността да играя, защото не бе никак лесно за мен в последно време. Да призная, не очаквах да достигна до финала в Доха, толкова скоро след като се завърнах в игра. Мисля, че спечелих някои тежки мачове точно благодарение на търпението, упоритостта си и промяната в мисленето ми. Разсъждавам по различен начин, и считам, че ако отново желаех нещата да се случват веднага и избързвах в определени решаващи моменти в двубоите, щях да отпадна много преди мача за титлата.

Както вече казах, Карлос е играч на друго ниво и аз все още не мога да се меря с него. Трябва да си извадя правилните изводи и да се поуча от загубата. Щастлив съм, че нещата се развиват по този начин за мен, засега всичко изглежда чудесно от физическа и ментална гледна точка. С нетърпение чакам следващите 3 големи турнира, в Дубай, Индиън Уелс и Маями, като разбира се желанието ми е да стигна колкото се може по-далеч. За всеки един френски тенисист, Ролан Гарос трябва да бъде цел, атмосферата там е невероятна и няма как човек да не мечтае за големи неща пред родна публика. Нека обаче всичко се развива стъпка по стъпка и единственото, което искам е да остана здрав и да играя качествен тенис“, каза Фис.