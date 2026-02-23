Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Габриел Магаляеш с остроумна закачка към Тотнъм след разгрома в Северен Лондон

Габриел Магаляеш с остроумна закачка към Тотнъм след разгрома в Северен Лондон

23 Февруари, 2026 14:11 738 3

Публикацията предизвика истински фурор

Габриел Магаляеш с остроумна закачка към Тотнъм след разгрома в Северен Лондон - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Дербито на Северен Лондон между Арсенал и Тотнъм завърши с категоричен успех за "артилеристите", а един от героите на вечерта – Габриел Магаляеш – не пропусна да се пошегува с вечния съперник. Бразилският защитник на Арсенал демонстрира чувство за хумор и победен дух, като публикува в социалните мрежи снимка, която бързо обиколи интернет пространството и предизвика бурни реакции сред феновете.

На кадъра, заснет в клубния автобус по пътя обратно към дома, 28-годишният Магаляеш позира с широка усмивка, облечен в екипа на Арсенал. Пред него са подредени наградата за Играч на мача, пакет цветни бонбони M&M’s, кенче Rio и тесте карти, от което изпъква обърната четворка – ясен намек към четирите гола, които Арсенал наниза във вратата на Тотнъм.

Публикацията предизвика истински фурор сред съотборниците на Габриел. Капитанът Деклан Райс реагира с поредица от смеещи се емотикони и сърца, докато Габриел Мартинели и Пиеро Инкапие използваха бразилски изрази, означаващи "голям шеф" и "майстор". Кристиан Москера също се включи с четири смеещи се емотикони, а бившата звезда на женския Арсенал Алекс Скот аплодира с емотикони на ръкопляскания.

Любопитен детайл е, че Магаляеш не пропусна да "тагне" своя сънародник и нападател на Тотнъм – Ричарлисон, който се появи като резерва в загубения мач. Това не остана незабелязано от феновете, които веднага коментираха: "Твой ред е, Ричарлисон!" и "Братле, той наистина го тагна!"

Тази закачка е пореден епизод от приятелското онлайн съперничество между двамата бразилци, започнало още през юли миналата година. Тогава Ричарлисон се похвали с наградата си за Играч на мача след победа на Тотнъм над Арсенал в Хонконг, като тагна Магаляеш. Защитникът на "артилеристите" отвърна подобаващо, публикувайки снимка с трите си отличия срещу Тотнъм, а сега добавя още едно към впечатляващата си колекция.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Фен

    0 3 Отговор
    Вечно Вторите ще са обект на подигравки,след края на първенството

    Коментиран от #2

    14:31 23.02.2026

  • 2 Добър

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    Абе вие гледайте да не изпаднете. Вечно вторите винаги играят в ШЛ, а вие не.

    14:41 23.02.2026

  • 3 в кратце

    0 0 Отговор
    Питал е Тотенхам:-Ти какво ми се магаляеш,та не вкарваш нито един гол?!

    15:17 23.02.2026

