Габриел Магаляеш с остроумна закачка към Тотнъм след разгрома в Северен Лондон

Дербито на Северен Лондон между Арсенал и Тотнъм завърши с категоричен успех за "артилеристите", а един от героите на вечерта – Габриел Магаляеш – не пропусна да се пошегува с вечния съперник. Бразилският защитник на Арсенал демонстрира чувство за хумор и победен дух, като публикува в социалните мрежи снимка, която бързо обиколи интернет пространството и предизвика бурни реакции сред феновете.

На кадъра, заснет в клубния автобус по пътя обратно към дома, 28-годишният Магаляеш позира с широка усмивка, облечен в екипа на Арсенал. Пред него са подредени наградата за Играч на мача, пакет цветни бонбони M&M’s, кенче Rio и тесте карти, от което изпъква обърната четворка – ясен намек към четирите гола, които Арсенал наниза във вратата на Тотнъм.

Gabriel Magalhães on Instagram after the North London Derby. 📸🃏 pic.twitter.com/Pd2ppqw0uf — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 22, 2026

Публикацията предизвика истински фурор сред съотборниците на Габриел. Капитанът Деклан Райс реагира с поредица от смеещи се емотикони и сърца, докато Габриел Мартинели и Пиеро Инкапие използваха бразилски изрази, означаващи "голям шеф" и "майстор". Кристиан Москера също се включи с четири смеещи се емотикони, а бившата звезда на женския Арсенал Алекс Скот аплодира с емотикони на ръкопляскания.

Любопитен детайл е, че Магаляеш не пропусна да "тагне" своя сънародник и нападател на Тотнъм – Ричарлисон, който се появи като резерва в загубения мач. Това не остана незабелязано от феновете, които веднага коментираха: "Твой ред е, Ричарлисон!" и "Братле, той наистина го тагна!"

Тази закачка е пореден епизод от приятелското онлайн съперничество между двамата бразилци, започнало още през юли миналата година. Тогава Ричарлисон се похвали с наградата си за Играч на мача след победа на Тотнъм над Арсенал в Хонконг, като тагна Магаляеш. Защитникът на "артилеристите" отвърна подобаващо, публикувайки снимка с трите си отличия срещу Тотнъм, а сега добавя още едно към впечатляващата си колекция.