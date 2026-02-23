Новини
Владо Стоянов: Даваха ми много хубави пари, но отказах да се завърна във футбола

23 Февруари, 2026 15:17 1 280 0

Това лято имах оферта от Втора сръбска лига

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Бившият национал вратар на България и Лудогорец - Владислав Стоянов, е бил близо до завръщане в професионалния футбол. Стражът е имал добра оферта, но в крайна сметка е решил да я откаже.

"Това лято имах оферта от Втора сръбска лига. Даваха много хубави пари, но не мога от Виена да отида в Сърбия. Ако трябва да бъда честен, щях да отида, ако си бях в България, защото отборът е близо до границата. В крайна сметка отказах предложението", разкри Стоянов в предаването си в канала "Спорткаст".


Оценка 2.3 от 3 гласа.
