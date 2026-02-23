Вили Вуцов: Ботев Пд бяха в санаториум за инфарктно болни! Щабът на Херо е Ончо, Бончо и Дарадончо

Бившият треньор на Ботев Пловдив Велислав Вуцов изригна срещу управлението на Илиян Филипов. Това направи специалистът в предаването си Лига Вуцов, който се излъчва в Youtube. Той коментира и щаба на Димитър Димитров - Херо.

Ето какво каза Вуцов:

“Лично моето мнение е, че щабът на Херо е безобразен. Втори път Херо си позволява да вземе около себе си Ончо, Бончо и Дарадончо. Това обаче си е негов проблем. Явно, че е бил подведен.

Но това, което се случва – да вземеш нов отбор, да почнеш да правиш нещо, да ходиш на подготовка … Там за подготовката се знаеше – отишли в Турция в някакъв хотел, който е санаториум за инфарктно болни. Скриха го и не го казаха, но всички го знаем. Тръгнаха си не толкова заради времето, а поради това, че условията са били нищо общо с истината.

Прибраха се тука, почнаха се един контроли на парчета. Гледах мача им с Марица и се уплаших. Притеснен съм какво представлява Ботев (Пд). И в мача със Спартак Варна пак се уплаших. То се видя какво се случи.

За мен страшното е, че такъв голям клуб може да посегне по такъв аматьорски и безобразен начин към голям треньор, това е сигнал за долните, че могат да си правят същото.

Този треньор ти си го оценил, канил си го, чакал си го, правил си плонжове, дето има една дума, за да го докараш. И какво – докараш го, а не можеш да го изтърпиш и го гониш на третия мач. Това за мен е плод на пълно безхаберие и аматьорщина, пълна! Не може собственикът на клуба да дава интервюта всеки ден на темата “футбол“.