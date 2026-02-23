Новини
Вили Вуцов: Ботев Пд бяха в санаториум за инфарктно болни! Щабът на Херо е Ончо, Бончо и Дарадончо

23 Февруари, 2026 15:02 1 176 4

  • велислав вуцов-
  • вили вуцов-
  • футбол-
  • ботев пловдив-
  • димитър димитров - херо

За мен страшното е, че такъв голям клуб може да посегне по такъв аматьорски и безобразен начин към голям треньор, това е сигнал за долните, че могат да си правят същото

Вили Вуцов: Ботев Пд бяха в санаториум за инфарктно болни! Щабът на Херо е Ончо, Бончо и Дарадончо - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият треньор на Ботев Пловдив Велислав Вуцов изригна срещу управлението на Илиян Филипов. Това направи специалистът в предаването си Лига Вуцов, който се излъчва в Youtube. Той коментира и щаба на Димитър Димитров - Херо.

Ето какво каза Вуцов:

“Лично моето мнение е, че щабът на Херо е безобразен. Втори път Херо си позволява да вземе около себе си Ончо, Бончо и Дарадончо. Това обаче си е негов проблем. Явно, че е бил подведен.

Но това, което се случва – да вземеш нов отбор, да почнеш да правиш нещо, да ходиш на подготовка … Там за подготовката се знаеше – отишли в Турция в някакъв хотел, който е санаториум за инфарктно болни. Скриха го и не го казаха, но всички го знаем. Тръгнаха си не толкова заради времето, а поради това, че условията са били нищо общо с истината.
Прибраха се тука, почнаха се един контроли на парчета. Гледах мача им с Марица и се уплаших. Притеснен съм какво представлява Ботев (Пд). И в мача със Спартак Варна пак се уплаших. То се видя какво се случи.

За мен страшното е, че такъв голям клуб може да посегне по такъв аматьорски и безобразен начин към голям треньор, това е сигнал за долните, че могат да си правят същото.

Този треньор ти си го оценил, канил си го, чакал си го, правил си плонжове, дето има една дума, за да го докараш. И какво – докараш го, а не можеш да го изтърпиш и го гониш на третия мач. Това за мен е плод на пълно безхаберие и аматьорщина, пълна! Не може собственикът на клуба да дава интервюта всеки ден на темата “футбол“.


  • 1 Опааа

    6 1 Отговор
    😂 Голям!

    15:42 23.02.2026

  • 2 Точен

    5 2 Отговор
    Имаше един френски филм "Лудите от стадиона"... В главната роля: Вили Вуцов... Второстепенна: синът му...

    15:45 23.02.2026

  • 3 Ром с кола

    6 0 Отговор
    Незнам ама, до сега не съм видял и чул президента на някой европейски ( няма да споменавам някой гранд ) клуб, примерно Осасуна или Шалке или Брентфорд преди и след всеки мач да излиза и да коментира съдията, терена, публиката, да реди състава, кой да бие дузпата и т.н. Но в България е задължително. Чудя се даже защо назначават треньори?

    16:27 23.02.2026

  • 4 Трътлю

    2 0 Отговор
    ПИМКаджията е куче на Пеевски. То е ясно кой изгони Зингаревич от България. Е това му е цялата работа на Прасето - какъвто му е клубът, такава му е държавата.

    17:08 23.02.2026

