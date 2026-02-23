Матиас Тисера напуска Лудогорец

Лудогорец се разделя с един от своите нападатели – Матиас Тисера, който поема към ново предизвикателство в родината си. Аржентинският голмайстор ще облече екипа на Институто Кордоба, съобщиха местни медии, цитирайки радиостанцията Cadena 3.

Очаква се в близките дни 29-годишният футболист да премине задължителните медицински тестове, след което ще парафира договор с новия си клуб. Така Тисера ще има възможност да рестартира кариерата си в позната обстановка и пред родна публика.

Припомняме, че през изминалата година Лудогорец изпрати Тисера под наем в друг аржентински тим – Уракан. Там нападателят записа 20 двубоя и реализира два гола. В началото на 2024 година той се завърна в Разград, но не получи шанс за изява в официалните срещи на първия отбор.