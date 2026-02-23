Новини
Ясни са двамата заместник-министри на младежта и спорта

Ясни са двамата заместник-министри на младежта и спорта

23 Февруари, 2026

Иво Кацаров е изпълнявал длъжността главен секретар на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“

Ясни са двамата заместник-министри на младежта и спорта - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Проф. Даниела Дашева и Иво Кацаров са назначени за заместник-министри на младежта и спорта.

Проф. Дашева е служебен министър на младежта и спорта през 2017 г. и народен представител в 48-ото Народно събрание, където е заместник-председател на Комисията по въпросите на децата, младежта и спорта. Заместник-министър на младежта и спорта в периода 2023-2024 г. Професор е по теория и методика на спортната тренировка и “Доктор на педагогическите науки”. Два мандата е заместник-ректор на НСА “Васил Левски” по научна и международна дейност. Ръководител на катедра “Теория на спорта” до 2019 г. Проф. Дашева има значителен брой научни публикации и издадени книги и учебници в областта на спортната наука и спортната тренировка.

Иво Кацаров е изпълнявал длъжността главен секретар на Държавната агенция „Безопасност на движението по пътищата“. В периода 2017 г. – 2019 г. Кацаров е директор на дирекция „Търговски дружества и концесии“ в Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Иво Кацаров е дългогодишен служител на Агенцията по обществени поръчки, където заема различни позиции, включително главен секретар. Кацаров е работил също в Министерството на финансите, има опит и в частния сектор. В периода 2023-2024 г. е заместник-министър на младежта и спорта. Висшето си образование завършва в Университета за национално и световно стопанство със специалност „Счетоводство и контрол“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 питам

    14 1 Отговор
    По още сто зам. министри ли ще назначавате за да получават заплати за тоз де вее !!! Спрете се бе цървулли ,!!

    15:36 23.02.2026

  • 2 Тия цицелки

    11 0 Отговор
    сякаш се канят да векуват в управлението

    15:41 23.02.2026

  • 3 Ясни са двамата заместник

    10 0 Отговор
    калинки
    глупости харчат пари за заплати

    15:44 23.02.2026

  • 4 Учителката

    5 0 Отговор
    Хайдеее още една баба от нафталина , за това няма да се оправим - все човек на човека

    16:18 23.02.2026

  • 5 Ей, тъпаци,

    4 0 Отговор
    Кви министри, кви заместници - тия незначителни еднодневки кой ги нръсне за слива, че ни занимавате с тях?

    16:33 23.02.2026

  • 6 2 ма заместници

    2 0 Отговор
    търтеи и на тях заплати

    17:01 23.02.2026

  • 7 Тома

    2 0 Отговор
    После защо се теглят заеми да се раздават пари на куцо и стакато в администрацията

    17:09 23.02.2026

  • 8 имам въпрос

    1 0 Отговор
    Христо Стоичков защо постъпи по този НЕЛЕП и ГЛУПАВ начин.Та той беше ЛЕГЕНДАРЕН футболист.ЗАЩО!!!!!!!!

    17:35 23.02.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Поредните педофили.

    18:01 23.02.2026

