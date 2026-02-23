Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Световен футбол »
Тежък удар за Милан: Рубен Лофтъс-Чийк ще претърпи операция след ужасяващата травма на челюстта

Тежък удар за Милан: Рубен Лофтъс-Чийк ще претърпи операция след ужасяващата травма на челюстта

23 Февруари, 2026 14:38 639 0

  • милан -
  • рубен лофтъс-чийк -
  • хирургическа интервенция-
  • фрактура -
  • челюстта-
  • парма-
  • серия а

Възстановяването му ще отнеме няколко месеца

Тежък удар за Милан: Рубен Лофтъс-Чийк ще претърпи операция след ужасяващата травма на челюстта - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Английският полузащитник на Милан - Рубен Лофтъс-Чийк ще трябва да се подложи на хирургическа интервенция, след като получи тежка фрактура на челюстта по време на двубоя срещу Парма в Серия А. Инцидентът се случи в ранните минути на срещата, когато Лофтъс-Чийк се сблъска с вратаря на гостите Едоардо Корви, докато се опитваше да засече центриране.

Сблъсъкът доведе до ужасяваща контузия – освен счупени горни зъби и две дълбоки порязвания, английският национал е получил и фрактура на алвеоларната кост – ключова част от челюстта, която държи зъбите стабилно на мястото им.

Медицинските екипи реагираха светкавично и изнесоха футболиста на носилка, а по-късно стана ясно, че травмата изисква незабавна операция.

Според информация на Sky Sports Italia, Лофтъс-Чийк ще бъде опериран в понеделник, а възстановяването му ще отнеме няколко месеца. Това е сериозен удар за „росонерите“, които вече изпитват кадрови затруднения през сезона.

Милан загуби срещата с минималното 0:1, а отсъствието на ключовия халф ще усложни още повече задачите пред треньорския щаб.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове