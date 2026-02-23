Тежък удар за Милан: Рубен Лофтъс-Чийк ще претърпи операция след ужасяващата травма на челюстта

Английският полузащитник на Милан - Рубен Лофтъс-Чийк ще трябва да се подложи на хирургическа интервенция, след като получи тежка фрактура на челюстта по време на двубоя срещу Парма в Серия А. Инцидентът се случи в ранните минути на срещата, когато Лофтъс-Чийк се сблъска с вратаря на гостите Едоардо Корви, докато се опитваше да засече центриране.

Сблъсъкът доведе до ужасяваща контузия – освен счупени горни зъби и две дълбоки порязвания, английският национал е получил и фрактура на алвеоларната кост – ключова част от челюстта, която държи зъбите стабилно на мястото им.

Медицинските екипи реагираха светкавично и изнесоха футболиста на носилка, а по-късно стана ясно, че травмата изисква незабавна операция.

Според информация на Sky Sports Italia, Лофтъс-Чийк ще бъде опериран в понеделник, а възстановяването му ще отнеме няколко месеца. Това е сериозен удар за „росонерите“, които вече изпитват кадрови затруднения през сезона.

Милан загуби срещата с минималното 0:1, а отсъствието на ключовия халф ще усложни още повече задачите пред треньорския щаб.