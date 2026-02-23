Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Спортът по ТВ в понеделник (23 февруари)

23 Февруари, 2026

Футбол, снукър и тенис в ефира днес

Спортът по ТВ в понеделник (23 февруари) - 1
Снимка: shutterstock.com
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

12:00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1

15:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1

17:00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1

18:00 Футбол: Ботев Пловдив – Лудогорец - Диема спорт

19:30 Футбол: Фиорентина – Пиза - МАХ Спорт 3

20:00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1

21:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1

21:30 Футбол: Кадис – Реал Сосиедад Б - МАХ Спорт 2

21:45 Футбол: Болоня – Удинезе - МАХ Спорт 3

22:00 Футбол: Алавес – Жирона - МАХ Спорт 4

22:00 Футбол: Евертън – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2

22:00 Футбол: Уолсол – Милтън Кийнс - Диема спорт 3


