Спортът по ТВ в понеделник (23 февруари)

12:00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1
15:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1
17:00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1
18:00 Футбол: Ботев Пловдив – Лудогорец - Диема спорт
19:30 Футбол: Фиорентина – Пиза - МАХ Спорт 3
20:00 Тенис: турнир в Дубай - МАХ Спорт 1
21:00 Снукър: Уелс оупън, първи кръг - Евроспорт 1
21:30 Футбол: Кадис – Реал Сосиедад Б - МАХ Спорт 2
21:45 Футбол: Болоня – Удинезе - МАХ Спорт 3
22:00 Футбол: Алавес – Жирона - МАХ Спорт 4
22:00 Футбол: Евертън – Манчестър Юнайтед - Диема спорт 2
22:00 Футбол: Уолсол – Милтън Кийнс - Диема спорт 3
