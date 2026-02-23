Венецуелският външен министър пред ООН: Освободете незабавно Николас Мадуро

Министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил Пинто призова за "незабавното освобождаване" на президента Николас Мадуро, свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.
"Венецуела настоява за незабавното освобождаване на конституционния президент на боливарската република Николас Мадуро Морос, както и на съпругата му, първата дама Силия Флорес", заяви Хил Пинто пред Съвета на ООН по правата на човека.
1 Даааа
16:29 23.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
16:30 23.02.2026
4 уаааууу
16:30 23.02.2026
5 Сатана Z
Коментиран от #9
16:31 23.02.2026
6 Ъхъъъ
Виж Дончо колко демократично краде кораби,арестува президенти,сега ще бомби и Иран.
Ей те това е демокрация........
16:31 23.02.2026
7 Объркана копейка
Няма инструкции.
16:36 23.02.2026
8 Дон Дони
16:37 23.02.2026
9 Кажи честно ... 🤣
До коментар #5 от "Сатана Z":А пък богатир Путлер сам воюва на фронта срещу Украйна, НАТО, рептили, сатанисти и ... и Сорос разбира се.
Коментиран от #10, #11
16:38 23.02.2026
10 Ама той
До коментар #9 от "Кажи честно ... 🤣":Богатир Перука на фронта ли воюва с Венецуела?Мухаха!!
16:41 23.02.2026
11 Сатана Z
До коментар #9 от "Кажи честно ... 🤣":Историята се развива по време на падането на Берлинската стенаПо това време Владимир Путин се намирал в щаба в Дрезден
В тази нощ над 5000 души - пияна тълпа, разгромяват сгради, сред които и тази на Щази - сградата на немското разузнаване. Отнесли всичко, архивни материали, дори и досиетата на разузнавачите. Архивите се оказали в ръцете на тълпата. През една стена се намирала руската агентура на КГБ.
Щом видял пияната тълпа, началникът бяга. Единственият с по-висок чин след него остава подполковник Владимир Путин. Разбирайки, че с КГБ ще стане същото, което се случва със сградата на Щази, Путин звъни на съседна, военна съветска част, но оттам му обясняват, че не могат да се отзоват на помощ.
Тогава той предприема решителни действия по обуздаването на погрома. В навечерието на Деня на победата руският президент гостува на бившия представител на КГБ в министерството на държавнат сигурност на ГДР Лазар Лазаревича Матвеев.
Доналд Тръмп дори не е ходил войник и се е скатал по време на войната във Виетнам.
Коментиран от #16
16:44 23.02.2026
12 Сталин
Коментиран от #15
16:46 23.02.2026
13 Руснаков
16:55 23.02.2026
14 володя
16:56 23.02.2026
15 Путин
До коментар #12 от "Сталин":да замине за Хага,да съди Тръмп и Нетаняху!
17:01 23.02.2026
16 Мишел
До коментар #11 от "Сатана Z":Предшественик на тази история се разви в София, по време на първата израелско-арабска война. Митинг в подкрепа на арабите, пред посолството на Израел, се разпиля за минути, когато евреите изкараха картечница на балкона на сградата.
17:14 23.02.2026
17 Евреина МАДУРОВИЧ
На Арменския поп
Ако иска .
17:59 23.02.2026