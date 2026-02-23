Венецуелският външен министър пред ООН: Освободете незабавно Николас Мадуро

Министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил Пинто призова за "незабавното освобождаване" на президента Николас Мадуро, свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Венецуела настоява за незабавното освобождаване на конституционния президент на боливарската република Николас Мадуро Морос, както и на съпругата му, първата дама Силия Флорес", заяви Хил Пинто пред Съвета на ООН по правата на човека.