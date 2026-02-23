Новини
Венецуелският външен министър пред ООН: Освободете незабавно Николас Мадуро

Венецуелският президент Николас Мадуро беше свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година

Венецуелският външен министър пред ООН: Освободете незабавно Николас Мадуро - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи на Венецуела Иван Хил Пинто призова за "незабавното освобождаване" на президента Николас Мадуро, свален от власт и отвлечен от САЩ на 3 януари тази година, предаде Франс прес, цитирана от БТА.

"Венецуела настоява за незабавното освобождаване на конституционния президент на боливарската република Николас Мадуро Морос, както и на съпругата му, първата дама Силия Флорес", заяви Хил Пинто пред Съвета на ООН по правата на човека.


  • 1 Даааа

    6 3 Отговор
    ООН ще го освободят!

    16:29 23.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    19 1 Отговор
    Беше отвлечен❗ А кой го е свалил от власт🤔

    16:30 23.02.2026

  • 4 уаааууу

    4 24 Отговор
    пак някъФ Иванушка се пини пред ООН. Че ООНто да не са го арестували бе. Иди говори с Тръмп.

    16:30 23.02.2026

  • 5 Сатана Z

    14 5 Отговор
    Тръмп открадна Мадуро подред нощ,но изпрати други да му свършат работата щото е нефелен.

    Коментиран от #9

    16:31 23.02.2026

  • 6 Ъхъъъ

    25 3 Отговор
    Тези от Венецуела не протестират демократично.
    Виж Дончо колко демократично краде кораби,арестува президенти,сега ще бомби и Иран.
    Ей те това е демокрация........

    16:31 23.02.2026

  • 7 Объркана копейка

    7 14 Отговор
    Ние какво трябва да викаме ?!
    Няма инструкции.

    16:36 23.02.2026

  • 8 Дон Дони

    8 3 Отговор
    Ще го освободят! Щом американски съд се произнесе че митата са незаконни, и за зъдържането на Мадуро ще се произнесе по същия начин! Искат да дискредитират Тръмп, а ако направи грешка да нападне Иран може и да го имиичнат!

    16:37 23.02.2026

  • 9 Кажи честно ... 🤣

    5 6 Отговор

    До коментар #5 от "Сатана Z":

    А пък богатир Путлер сам воюва на фронта срещу Украйна, НАТО, рептили, сатанисти и ... и Сорос разбира се.

    Коментиран от #10, #11

    16:38 23.02.2026

  • 10 Ама той

    7 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кажи честно ... 🤣":

    Богатир Перука на фронта ли воюва с Венецуела?Мухаха!!

    16:41 23.02.2026

  • 11 Сатана Z

    8 2 Отговор

    До коментар #9 от "Кажи честно ... 🤣":

    Историята се развива по време на падането на Берлинската стенаПо това време Владимир Путин се намирал в щаба в Дрезден
    В тази нощ над 5000 души - пияна тълпа, разгромяват сгради, сред които и тази на Щази - сградата на немското разузнаване. Отнесли всичко, архивни материали, дори и досиетата на разузнавачите. Архивите се оказали в ръцете на тълпата. През една стена се намирала руската агентура на КГБ.
    Щом видял пияната тълпа, началникът бяга. Единственият с по-висок чин след него остава подполковник Владимир Путин. Разбирайки, че с КГБ ще стане същото, което се случва със сградата на Щази, Путин звъни на съседна, военна съветска част, но оттам му обясняват, че не могат да се отзоват на помощ.
    Тогава той предприема решителни действия по обуздаването на погрома. В навечерието на Деня на победата руският президент гостува на бившия представител на КГБ в министерството на държавнат сигурност на ГДР Лазар Лазаревича Матвеев.

    Доналд Тръмп дори не е ходил войник и се е скатал по време на войната във Виетнам.

    Коментиран от #16

    16:44 23.02.2026

  • 12 Сталин

    13 5 Отговор
    Съединените Американски Сатанисти и Бай Дъмбо трябва да бъдат съдени в Хага за геноцид заедно със Сатаняху

    Коментиран от #15

    16:46 23.02.2026

  • 13 Руснаков

    4 4 Отговор
    Пинто,обирайте си партакешите от властта.Лежите върху планина от пари а народа на Венецуела изнемогва...Като виждате че не ставате за тази работа дайте път на други...можещи...Да дойде Мадуро и пак от същото...

    16:55 23.02.2026

  • 14 володя

    2 1 Отговор
    Тоя министър да се оплаче в хелзинския комитет Да заяви че са нарошени общочовечшките цености!

    16:56 23.02.2026

  • 15 Путин

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Сталин":

    да замине за Хага,да съди Тръмп и Нетаняху!

    17:01 23.02.2026

  • 16 Мишел

    0 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сатана Z":

    Предшественик на тази история се разви в София, по време на първата израелско-арабска война. Митинг в подкрепа на арабите, пред посолството на Израел, се разпиля за минути, когато евреите изкараха картечница на балкона на сградата.

    17:14 23.02.2026

  • 17 Евреина МАДУРОВИЧ

    0 1 Отговор
    Да се оплаче
    На Арменския поп

    Ако иска .

    17:59 23.02.2026

