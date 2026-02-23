Адвокат напусна Кюрасао заради дъщеря си

Дик Адвокат няма да води Кюрасао в дебюта на националния отбор на Световното първенство това лято. 78-годишният треньор е взел решението поради здравословни проблеми на дъщеря си.
„Винаги съм казвал, че семейството е по-важно от футбола. Така че това е естествено решение.
Но това не променя факта, че много ще ми липсват Кюрасао, неговите хора и колегите ми. Смятам, че класирането за Световното първенство с най-малката държава в историята на този турнир е един от акцентите в кариерата ми.
Гордея се с моите играчи и персонал, както и с членовете на борда, които вярваха в нас“, каза Адвокат.
Той ще бъде заменен на поста от своя сънародник Фред Рутен, който е бивш наставник на ПСВ, Твенте, Шалке и Фейенорд. Неговият дебют начело на Кюрасао ще бъде през март, когато националният отбор ще пътува до Австралия за минитурнир с домакина и Китай.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Новичок
18:23 23.02.2026
3 Новичок
18:24 23.02.2026