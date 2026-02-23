Адвокат напусна Кюрасао заради дъщеря си

Дик Адвокат няма да води Кюрасао в дебюта на националния отбор на Световното първенство това лято. 78-годишният треньор е взел решението поради здравословни проблеми на дъщеря си.

„Винаги съм казвал, че семейството е по-важно от футбола. Така че това е естествено решение.

Но това не променя факта, че много ще ми липсват Кюрасао, неговите хора и колегите ми. Смятам, че класирането за Световното първенство с най-малката държава в историята на този турнир е един от акцентите в кариерата ми.

Гордея се с моите играчи и персонал, както и с членовете на борда, които вярваха в нас“, каза Адвокат.

Той ще бъде заменен на поста от своя сънародник Фред Рутен, който е бивш наставник на ПСВ, Твенте, Шалке и Фейенорд. Неговият дебют начело на Кюрасао ще бъде през март, когато националният отбор ще пътува до Австралия за минитурнир с домакина и Китай.