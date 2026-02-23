Медиите в Испания гръмнаха: Диего Симеоне поема Интер

Старши треньорът на Атлетико Мадрид Диего Симеоне е постигнал предварително споразумение с Интер и може да поеме отбора след сезон 2025/26, според испанското издание El Chiringuito.

Положителните разговори са приключили след победата на Атлетико с 4:2 над Еспаньол в 25-ия кръг на Ла Лига. Интер е готов да предложи на 55-годишния аржентинец едногодишен договор.

Симеоне е начело на мадридския клуб от декември 2011 г. и е най-дългогодишният треньор в петте топ лиги в Европа. Отношенията му със спортния директор на Атлетико Матео Алемани са се влошили след зимния трансферен прозорец, което е накарало клуба да започне да търси нов старши треньор.

Договорът на Симеоне с Атлетико е до лятото на 2027 година.