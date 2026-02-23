Новини
Спорт »
Световен футбол »
Критичната ситуация в Мексико застрашава баражите за Мондиал 2026, ФИФА търси варианти

Критичната ситуация в Мексико застрашава баражите за Мондиал 2026, ФИФА търси варианти

23 Февруари, 2026 18:57 1 071 2

  • фифа-
  • футбол-
  • мондиал 2026-
  • световното първенство

Ескалацията на насилието в страната повдига сериозни въпроси пред ФИФА, като световната централа е принудена да търси светкавични решения за финалните баражи, насрочени за края на март

Критичната ситуация в Мексико застрашава баражите за Мондиал 2026, ФИФА търси варианти - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Критичната ситуация в Мексико поставя под огромно напрежение плановете за провеждането на интерконтиненталните плейофи за Световното първенство през 2026 година. Ескалацията на насилието в страната повдига сериозни въпроси пред ФИФА, като световната централа е принудена да търси светкавични решения за финалните баражи, насрочени за края на март.

По програма решителните мачове, които трябва да определят две от последните квоти за Мондиала, са планирани като минитурнири в Гуадалахара и Монтерей. Именно Гуадалахара обаче е в епицентъра на тежкия конфликт между властите и наркокартела "Халиско". Настаналият хаос и опасенията, че обстановката ще се влошава, оставят на ФИФА едва месец за действие – крайно недостатъчно време за организация на събитие от такъв ранг.

Според Reuters Централата подготвя резервни варианти за изиграването на двубоите извън територията на Мексико. Въпреки че страната е съдомакин на самото Световно първенство, което започва след четири месеца, основният приоритет на ФИФА в момента е безопасността на участниците в баражите.

Сред най-обсъжданите опции е преместването на срещите в Канада. Друг вариант, който е на масата, е мачовете да се проведат в Европа. Старият континент се разглежда като напълно неутрална територия, тъй като сред шестте участващи отбора няма нито един европейски представител.

В първия минитурнир в Гуадалахара сили трябва да премерят отборите на ДР Конго, Ямайка и Нова Каледония. Вторият поток в Монтерей включва тимовете на Ирак, Боливия и Суринам. Докато ситуацията в Мексико остава непредсказуема, футболният свят очаква официалното решение на ФИФА, което да внесе яснота за съдбата на тези решителни сблъсъци.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ЦРУ

    3 0 Отговор
    Вероятно датата за Световното по футбол ще се промени.И във футбола участват с нагласени мачове.И с продажбата на фалшиви талони за лотариите и тотото.

    Коментиран от #2

    19:08 23.02.2026

  • 2 НКВД

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ЦРУ":

    Професионалният спорт е корупция (като че ли най-добре застъпена тъкмо във футбола) и легализирана наркомания. Но управляващите професионалния спорт неспирно се опитват да ни убедят, че реалните проблеми при тях не са тези, а "расизмът" и "хомофобията."

    01:13 24.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове