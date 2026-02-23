Критичната ситуация в Мексико застрашава баражите за Мондиал 2026, ФИФА търси варианти

Критичната ситуация в Мексико поставя под огромно напрежение плановете за провеждането на интерконтиненталните плейофи за Световното първенство през 2026 година. Ескалацията на насилието в страната повдига сериозни въпроси пред ФИФА, като световната централа е принудена да търси светкавични решения за финалните баражи, насрочени за края на март.

По програма решителните мачове, които трябва да определят две от последните квоти за Мондиала, са планирани като минитурнири в Гуадалахара и Монтерей. Именно Гуадалахара обаче е в епицентъра на тежкия конфликт между властите и наркокартела "Халиско". Настаналият хаос и опасенията, че обстановката ще се влошава, оставят на ФИФА едва месец за действие – крайно недостатъчно време за организация на събитие от такъв ранг.

Според Reuters Централата подготвя резервни варианти за изиграването на двубоите извън територията на Мексико. Въпреки че страната е съдомакин на самото Световно първенство, което започва след четири месеца, основният приоритет на ФИФА в момента е безопасността на участниците в баражите.

Сред най-обсъжданите опции е преместването на срещите в Канада. Друг вариант, който е на масата, е мачовете да се проведат в Европа. Старият континент се разглежда като напълно неутрална територия, тъй като сред шестте участващи отбора няма нито един европейски представител.

В първия минитурнир в Гуадалахара сили трябва да премерят отборите на ДР Конго, Ямайка и Нова Каледония. Вторият поток в Монтерей включва тимовете на Ирак, Боливия и Суринам. Докато ситуацията в Мексико остава непредсказуема, футболният свят очаква официалното решение на ФИФА, което да внесе яснота за съдбата на тези решителни сблъсъци.