Лука Модрич завършва кариерата си в Динамо Загреб?

Полузащитникът на Милан Лука Модрич може да напусне клуба в края на сезон 2025/26, пише "Гадзета дело Спорт".
Според информацията, 40-годишният хърватин обмисля да се завърне в Динамо Загреб, където да завърши славната си кариера.
През този сезон Модрич изигра 28 мача, в които отбеляза два гола и направи три асистенции.
Полузащитникът е продукт на младежката система на Динамо Загреб, където игра от 2002 до 2008 година.
