Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лука Модрич завършва кариерата си в Динамо Загреб?

Лука Модрич завършва кариерата си в Динамо Загреб?

23 Февруари, 2026 19:54 1 119 2

  • лука модрич-
  • милан-
  • футбол-
  • динамо загреб

През този сезон Модрич изигра 28 мача, в които отбеляза два гола и направи три асистенции

Лука Модрич завършва кариерата си в Динамо Загреб? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Полузащитникът на Милан Лука Модрич може да напусне клуба в края на сезон 2025/26, пише "Гадзета дело Спорт".

Според информацията, 40-годишният хърватин обмисля да се завърне в Динамо Загреб, където да завърши славната си кариера.

През този сезон Модрич изигра 28 мача, в които отбеляза два гола и направи три асистенции.

Полузащитникът е продукт на младежката система на Динамо Загреб, където игра от 2002 до 2008 година.


Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове