Лима официално си намери нов тим

24 Февруари, 2026 13:08 427 0

  • фабио лима-
  • левски-
  • жувентуде-
  • серия б-
  • бразилия-
  • футбол свят

Бившето крило на Левски София подписа с Жувентуде

Лима официално си намери нов тим - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Фабио Лима, който до съвсем скоро носеше екипа на Левски, вече официално е част от състава на бразилския Жувентуде. 29-годишният бразилец парафира договор с клуба от Серия Б, който ще го задържи в тима до края на настоящия сезон.

След като се раздели с „сините“ в началото на месеца, Лима бързо намери ново предизвикателство в родината си.

Престоят му на стадион „Георги Аспарухов“ не оправда очакванията – въпреки високата си заплата и статута на един от най-скъпоплатените футболисти, крилото така и не успя да се наложи като ключова фигура в състава на Левски.

Преди да пристигне в България, Фабио Лима е защитавал цветовете на Перилима, Кампинензе и АБС.


