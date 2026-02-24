Лима официално си намери нов тим

Фабио Лима, който до съвсем скоро носеше екипа на Левски, вече официално е част от състава на бразилския Жувентуде. 29-годишният бразилец парафира договор с клуба от Серия Б, който ще го задържи в тима до края на настоящия сезон.

След като се раздели с „сините“ в началото на месеца, Лима бързо намери ново предизвикателство в родината си.

Престоят му на стадион „Георги Аспарухов“ не оправда очакванията – въпреки високата си заплата и статута на един от най-скъпоплатените футболисти, крилото така и не успя да се наложи като ключова фигура в състава на Левски.

Преди да пристигне в България, Фабио Лима е защитавал цветовете на Перилима, Кампинензе и АБС.