Първо във ФАКТИ: Министерство на енергетиката готви смяна в Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

ФАКТИ научи от осведомен източник, че Министерство на енергетиката подготвя смяна в Съвета на Директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД .
Информацията, с която разполагаме сочи, че председателят на Съвета на директорите Илия Илиев ще бъде заменен с проф. Георги Касчиев, а кадровата промяна ще стане факт още днес.
За назначението на новия шеф пред министър Трайчо Трайков настоявал политикът Ивайло Мирчев, една от водещите фигури в коалицията ПП-ДБ.
По информация на публични източници проф. Касчиев е с противоречиво мнение за развитието на българската ядрена енергетика, като многократно е критикувал нейната диверсификация и откъсването ѝ от руската зависимост.
В подобен дух в публичното пространство са известни изявления на Георги Касчиев, че е по добре да затворим работещите 5 и 6 блок, отколкото да ги диверсфицираме.
В средите на ядрените енергетици от площадката на работещата централа името на Касчиев се свързва и с участието му в антиекологични протести против АЕЦ, организирани от румънска страна и проведени в гр. Крайова. В Козлодуй той бил известен и с близките си лични контакти със санкционираните по Магнитски Румен Овчаров и Александър Николов.
Така естествено се поражда въпросът, дали служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков предлагайки Георги Касчиев за председател на Съвета на директорите, ще удължи ресурса на работещите блокове и ще реализира плановете за строителство на новите седми и осми .
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
07:04 19.03.2026
До коментар #4 от "По - стар":СТАР но е с акъл и компетентност . Ти като си млад ,да не си по опитен от дедо ти . Нали все заради такива млади калинки на Боко и Шиши , дето ги намираха по кръстовищата , сме на тоя хал.
07:11 19.03.2026
До коментар #10 от "мда":И ква е логиката да махнеш гербаджии и да сложиш гербаджии
07:33 19.03.2026
20 Слабо
До коментар #15 от "на куково лято":По времето на баба ти не ни интересува какво е било, било е буферна зона и пушечно месо за интересите на СССР, още 1989 година всичко приключи запомните го това!
Коментиран от #30
07:35 19.03.2026
21 всичкото
До коментар #15 от "на куково лято":Всичкото което е имала България през социализма е платено на руснаците в троен размер. Затова не оставаше нищо за обикновените българи. Не е случано че три месеца след "революцията" Премиера на България Андрей Луканов обяви поредния фалит на държавата и едностранно спря да обслъжва държавния дълг.
07:36 19.03.2026
23 Извинявайте но не е работа
Има хора изключително вредни за Територията като Трайков, Запрянов, Йотовица, Хубавото Наде, Исмаилов, Йордан Цонев ДПС юрошита и лобисткият му проектозакон за НАП и Банките.
07:45 19.03.2026
До коментар #20 от "Слабо":А сега е още по зле бре умнико!
Коментиран от #32
08:21 19.03.2026
