Първо във ФАКТИ: Министерство на енергетиката готви смяна в Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

Първо във ФАКТИ: Министерство на енергетиката готви смяна в Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

19 Март, 2026 06:34, обновена 19 Март, 2026 06:55

Проф. Георги Касчиев ще замени на председателския пост Илия Илиев

Първо във ФАКТИ: Министерство на енергетиката готви смяна в Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД - 1
Георги Касчиев, Снимка: Архив
Факти Факти

ФАКТИ научи от осведомен източник, че Министерство на енергетиката подготвя смяна в Съвета на Директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД .

Информацията, с която разполагаме сочи, че председателят на Съвета на директорите Илия Илиев ще бъде заменен с проф. Георги Касчиев, а кадровата промяна ще стане факт още днес.

За назначението на новия шеф пред министър Трайчо Трайков настоявал политикът Ивайло Мирчев, една от водещите фигури в коалицията ПП-ДБ.

По информация на публични източници проф. Касчиев е с противоречиво мнение за развитието на българската ядрена енергетика, като многократно е критикувал нейната диверсификация и откъсването ѝ от руската зависимост.

В подобен дух в публичното пространство са известни изявления на Георги Касчиев, че е по добре да затворим работещите 5 и 6 блок, отколкото да ги диверсфицираме.

В средите на ядрените енергетици от площадката на работещата централа името на Касчиев се свързва и с участието му в антиекологични протести против АЕЦ, организирани от румънска страна и проведени в гр. Крайова. В Козлодуй той бил известен и с близките си лични контакти със санкционираните по Магнитски Румен Овчаров и Александър Николов.

Така естествено се поражда въпросът, дали служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков предлагайки Георги Касчиев за председател на Съвета на директорите, ще удължи ресурса на работещите блокове и ще реализира плановете за строителство на новите седми и осми .


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    14 10 Отговор
    От русофобия ще взривят АЕЦ Козлодуй.

    06:55 19.03.2026

  • 2 С другаря

    10 12 Отговор
    професор , Козлодуй ще процъфти тотално , няма що !

    06:55 19.03.2026

  • 3 🐷🤷🏿‍♂️🎃

    26 5 Отговор
    Сменете всички гербаджии и депесари от директор до чистачка 😃

    06:56 19.03.2026

  • 4 По - стар

    11 7 Отговор
    не намериха ли от него , тоя гони 80 - те !

    Коментиран от #12

    06:58 19.03.2026

  • 5 генерал Тиква

    22 3 Отговор
    Пеевски държи 70 досъдебни производства срещу Тиквата.

    07:00 19.03.2026

  • 6 Дзак

    2 1 Отговор
    Клюки от Министерството на Енергетиката!

    07:01 19.03.2026

  • 7 мъкаааа

    3 0 Отговор
    АЕЦ "Козлоиздуй".

    07:02 19.03.2026

  • 8 Майора

    12 7 Отговор
    Пореден факт за паралелната държава , завладяна от НПО на Сорос , в частност кабинета Гюров и ПП/ДБ , овладели без избори цялата власт в страната и поставящи на важни Мата хора , работещи срещу България! Срам и позор , не виждам кой ще гласува за тези продажници!

    07:02 19.03.2026

  • 9 Защо

    13 5 Отговор
    Още не са го махнали. Ремонт на ремонта на ремонта, и кой плаща -ние. Веднага да се махне, но да не се освободи от отговорност. Да се разследват далаверите.

    07:03 19.03.2026

  • 10 мда

    0 9 Отговор
    Ще назначат човек на гербавите.

    Коментиран от #19

    07:04 19.03.2026

  • 11 НАЙ после

    18 9 Отговор
    ПРОФЕСИОНАЛИСТ, а не калинка на боко и шиши . Ако беше построена АЕЦ БЕЛЕНЕ за 5 милиарда долара , до сега щеше да се е ИЗПЛАТИЛА и щеше да сме с най евтин ток и за износ с печалба . Крайно време да потърсим отговорност от виновните , заради които сега сме вносители на скъп ток ..

    07:06 19.03.2026

  • 12 Той е

    18 6 Отговор

    До коментар #4 от "По - стар":

    СТАР но е с акъл и компетентност . Ти като си млад ,да не си по опитен от дедо ти . Нали все заради такива млади калинки на Боко и Шиши , дето ги намираха по кръстовищата , сме на тоя хал.

    07:11 19.03.2026

  • 13 бушприт

    2 3 Отговор
    ...да затворим работещите 5-ти и 6-ти блок, отколкото да ги диверсИфицираме.

    07:18 19.03.2026

  • 14 чудесно

    6 4 Отговор
    Това как е свързано с подготовката и провеждането на честни извънредни парламентарни избори? До кога ще търпим това безобразие! Защо сега не протестирате бе умнокрасивите?

    07:18 19.03.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 НАЦИОНАЛНА ГОРДОСТ

    4 4 Отговор
    В България всеки познава някой, санкциониран по Магнитски.

    07:29 19.03.2026

  • 17 Ха Ха

    7 2 Отговор
    За първи път сме свидетели на служебно правителство, което върши черната работа на партийна коалиция (ППДБ), а именно да смени всички възможни ръководни кадри де що може. Колко удобно, като се има предвид, че ППДБ никога няма да има мнозинство в парламента за да проведе такава мащабна чистка. Никой нормален човек не би приел, че това следва да е приоритет на едно служебно правителство, което се предполага да организира избори и да служи на народа. Разбира се, след изборите новите управляващи ще направят и нова подмяна, но просто ставаме свидетели на поредната корупция и беззаконие в БГ

    07:31 19.03.2026

  • 18 Ивелин Михайлов

    9 4 Отговор
    Да сменят и гербавите мембрани на парогенераторите преди да сме станали Чернобил!

    07:32 19.03.2026

  • 19 Исторически парк

    3 2 Отговор

    До коментар #10 от "мда":

    И ква е логиката да махнеш гербаджии и да сложиш гербаджии

    07:33 19.03.2026

  • 20 Слабо

    5 4 Отговор

    До коментар #15 от "на куково лято":

    По времето на баба ти не ни интересува какво е било, било е буферна зона и пушечно месо за интересите на СССР, още 1989 година всичко приключи запомните го това!

    Коментиран от #30

    07:35 19.03.2026

  • 21 всичкото

    4 8 Отговор

    До коментар #15 от "на куково лято":

    Всичкото което е имала България през социализма е платено на руснаците в троен размер. Затова не оставаше нищо за обикновените българи. Не е случано че три месеца след "революцията" Премиера на България Андрей Луканов обяви поредния фалит на държавата и едностранно спря да обслъжва държавния дълг.

    07:36 19.03.2026

  • 22 Георги

    4 2 Отговор
    Ненужно държавно предприятие което по никакъв начин не помага за определяне цената на тока! В АЕЦ е назначен двойно повече некомпетентен и ненужен персонал,дублиращи дейности всички началници са за смяна!

    07:42 19.03.2026

  • 23 Извинявайте но не е работа

    7 4 Отговор
    на служебното, особено на компроментираният през годините Трайков да решава нещо извън служебните му функции. Трайков подарява 33% държавен дял като министър на бившите си работодатели, частно ЕРП. Трайков подарява неизгодната Концесия злато, под 2%, в Африка е 40%. Трайков бави разширението на Чирен, съзнателно. Трайков премахва контрол при добив злато на изхода за в пъти по-ценни добити метали при Златодобива. Трайков запазва фалшивата формула за СИ парно, отхвърлена 3 пъти от ВАС и ЕС.
    Има хора изключително вредни за Територията като Трайков, Запрянов, Йотовица, Хубавото Наде, Исмаилов, Йордан Цонев ДПС юрошита и лобисткият му проектозакон за НАП и Банките.

    07:45 19.03.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Ежко

    3 4 Отговор
    Нито Трайчо става,нито Касчиев.Откъде ги изкопават такива?Лаладжии.Ако хвана един инженер от улицата на случаен принцип,той би се справил много по-добре.Защо Китай расте,а ЕС се проваля....Ето ви нагледен пример.

    08:00 19.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Наблюдател

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Слабо":

    А сега е още по зле бре умнико!

    Коментиран от #32

    08:21 19.03.2026

  • 31 Атлантик

    1 0 Отговор
    Другарят професор Касчиев бил известен с близките си и лични контакти със санкционираните по Магнитски Румен Овчаров и Александър Николов. Вън от енергетиката всички руски шпиони! Много се оказаха руските шпиони, и в ПП и ДБ!

    Коментиран от #34

    08:23 19.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Най-скъпото на АЕЦ

    0 0 Отговор
    е построяването и съхранението на радиоактивните отпадъци. Нашата АЕЦ е строена с народни пари преди 30-50 години с вече девалвирани левове и достатъчно се е изплатила. Лошото е, че среднорадиоактивните отпадъци са опасни хиляди години напред и винаги ще има терористи които искат да направят мръсна бомба. Това хранилище трябва да се охранява хиляди години след като уранът вече е свършил или е станал прекалено скъп и изгубил значението си като енергетичен източник. Сега сме на хубавата част - АЕЦ е изплатена, а за отпадъците да мислят като затворим 5 и 6 блокове.

    Коментиран от #36

    08:26 19.03.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Мария Силвестер

    0 0 Отговор
    Напишете в търсачката на ютюб: "Студено" - "Много студено!" - "И аз съм от СДС!".... и ще разберете как и защо са строени опасните радиоактивни Атомните Централи в България по време на Соца.
    Извод:
    За да умее народа да "Кукурига"
    и да знае кожата му да му казва,
    "Кога е Топло и кога Студено"!

    Изгледайте го, и не се плашете от Студа
    след смяната на:
    Проф. Георги Касчиев ще замени на председателския пост Илия Илиев

    08:31 19.03.2026

  • 36 бре бре

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Най-скъпото на АЕЦ":

    Ядрените отпадъци днес, може да са енергиен ресурс утре.

    08:37 19.03.2026

  • 37 Чичко Тревичко

    0 0 Отговор
    Той спомена името на лакомия консултант, той спомена как за смешна поръчка като стойност спрямо нанесените вече щети и пропуснати ползи на правилната фирма на Чичко Тревичко са произвели калпавата мембрана, и тогава всички други си мълчаха. Иначе ако ще се диверсифицира оборудването в АЕЦа, както се направи досега с мембраните, които сами по себе си не носят опасност за централата, освен че при постоянните спирания за смяната им се съкращава живота на реактора, и се направи с реално опасни съоръжения и части и там същите корупционери на Чичко Тревичко ще ги правят с постоянен риск от авария - то и аз съм против. По-добре неработещ АЕЦ от гръмнала мини атомна бомба, бълваща радиация в средата на Балканите. Иначе как този едновременно го изкарвате лансиран от най-ревностните русофоби у нас, хем близък с кръга около Румен Овчаров, хем работещ дефакто срещу бъдеш американски проект за седми и осми блок - остава неясно за мен.

    08:39 19.03.2026

