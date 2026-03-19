Първо във ФАКТИ: Министерство на енергетиката готви смяна в Съвета на директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД

ФАКТИ научи от осведомен източник, че Министерство на енергетиката подготвя смяна в Съвета на Директорите на АЕЦ “Козлодуй” ЕАД .

Информацията, с която разполагаме сочи, че председателят на Съвета на директорите Илия Илиев ще бъде заменен с проф. Георги Касчиев, а кадровата промяна ще стане факт още днес.

За назначението на новия шеф пред министър Трайчо Трайков настоявал политикът Ивайло Мирчев, една от водещите фигури в коалицията ПП-ДБ.

По информация на публични източници проф. Касчиев е с противоречиво мнение за развитието на българската ядрена енергетика, като многократно е критикувал нейната диверсификация и откъсването ѝ от руската зависимост.

В подобен дух в публичното пространство са известни изявления на Георги Касчиев, че е по добре да затворим работещите 5 и 6 блок, отколкото да ги диверсфицираме.

В средите на ядрените енергетици от площадката на работещата централа името на Касчиев се свързва и с участието му в антиекологични протести против АЕЦ, организирани от румънска страна и проведени в гр. Крайова. В Козлодуй той бил известен и с близките си лични контакти със санкционираните по Магнитски Румен Овчаров и Александър Николов.

Така естествено се поражда въпросът, дали служебният министър на енергетиката Трайчо Трайков предлагайки Георги Касчиев за председател на Съвета на директорите, ще удължи ресурса на работещите блокове и ще реализира плановете за строителство на новите седми и осми .