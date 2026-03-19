Ето всички четвъртфинали в Шампионската лига: Грандиозни сблъсъци и футболни емоции през април

След оспорвани осминафинали, вече са ясни осемте най-добри отбора, които ще се изправят един срещу друг в четвъртфиналите на Шампионската лига за сезон 2025/2026.

Безспорно най-очакваният дуел противопоставя два от гигантите на европейския футбол – Реал Мадрид и Байерн Мюнхен. Тези два колоса имат богата история от епични битки в турнира, а сега отново ще премерят сили за място на полуфиналите. Очаква ни истински футболен празник, в който всяка грешка може да се окаже фатална.

Любителите на испанския футбол ще бъдат зарадвани с още един класически сблъсък – Атлетико Мадрид срещу Барселона. Каталунците ще трябва да покажат най-доброто от себе си срещу коравия тим на Диего Симеоне, който винаги е готов да поднесе изненада. Очаква се двубоят да бъде изпълнен с напрежение и тактически битки.

Лондонският Арсенал изглежда има най-лесната задача на пръв поглед, след като ще се изправи срещу португалския Спортинг Лисабон. „Лъвовете“ обаче вече доказаха, че са способни на чудеса, след като елиминираха норвежката сензация Бодьо/Глимт с впечатляващ обрат – 0:3 и 5:0 след продължения. Арсенал не бива да подценява този съперник, ако иска да продължи напред.

Още един сблъсък, който обещава зрелище, противопоставя френския шампион ПСЖ и английския гранд Ливърпул. Двата отбора са известни със своя офанзивен стил и голов апетит, което гарантира динамика и много емоции на терена.

Пълна програма на четвъртфиналите в Шампионската лига:

ПСЖ – Ливърпул

Реал Мадрид – Байерн Мюнхен

Атлетико Мадрид – Барселона

Спортинг Лисабон – Арсенал

Двубоите ще се изиграят на 7/8 и 14/15 април.