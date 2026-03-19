Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ето всички четвъртфинали в Шампионската лига: Грандиозни сблъсъци и футболни емоции през април

19 Март, 2026 06:31 392 0

  • четвъртфинали-
  • шампионската лига-
  • псж -
  • ливърпул -
  • реал мадрид -
  • байерн мюнхен-
  • атлетико мадрид -
  • барселона -
  • спортинг лисабон-
  • арсенал

Снимка: YouTube
Ангел Лазаров

След оспорвани осминафинали, вече са ясни осемте най-добри отбора, които ще се изправят един срещу друг в четвъртфиналите на Шампионската лига за сезон 2025/2026.

Безспорно най-очакваният дуел противопоставя два от гигантите на европейския футбол – Реал Мадрид и Байерн Мюнхен. Тези два колоса имат богата история от епични битки в турнира, а сега отново ще премерят сили за място на полуфиналите. Очаква ни истински футболен празник, в който всяка грешка може да се окаже фатална.

Любителите на испанския футбол ще бъдат зарадвани с още един класически сблъсък – Атлетико Мадрид срещу Барселона. Каталунците ще трябва да покажат най-доброто от себе си срещу коравия тим на Диего Симеоне, който винаги е готов да поднесе изненада. Очаква се двубоят да бъде изпълнен с напрежение и тактически битки.

Лондонският Арсенал изглежда има най-лесната задача на пръв поглед, след като ще се изправи срещу португалския Спортинг Лисабон. „Лъвовете“ обаче вече доказаха, че са способни на чудеса, след като елиминираха норвежката сензация Бодьо/Глимт с впечатляващ обрат – 0:3 и 5:0 след продължения. Арсенал не бива да подценява този съперник, ако иска да продължи напред.

Още един сблъсък, който обещава зрелище, противопоставя френския шампион ПСЖ и английския гранд Ливърпул. Двата отбора са известни със своя офанзивен стил и голов апетит, което гарантира динамика и много емоции на терена.

Пълна програма на четвъртфиналите в Шампионската лига:

ПСЖ – Ливърпул

Реал Мадрид – Байерн Мюнхен

Атлетико Мадрид – Барселона

Спортинг Лисабон – Арсенал

Двубоите ще се изиграят на 7/8 и 14/15 април.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове