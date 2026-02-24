Иван Велчев - "Кюстендилеца" хвали Вангел Вангелов: „Когато си честен, селекцията е възможна!“

Вълна от позитивни коментари заля социалните мрежи след последното попълнение на ЦСКА – аржентинския бранител Факундо Родригес, който стана седмият нов играч на „червените“ през зимния трансферен прозорец.

Сред най-ярките гласове се открои този на Иван Велчев, по-известен като Кюстендилеца – емблематичният лидер на сектор „Г“. Велчев не спести похвалите си към изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов, като подчерта отличната му работа по селекцията. В коментар под официалната публикация на ЦСКА във Facebook, Кюстендилеца изрази възхищението си от професионализма и отдадеността на Вангелов, като не пропусна да отбележи, че когато човек работи с чисти намерения и истинска любов към клуба, резултатите не закъсняват.

„Добре дошъл в ЦСКА! Вангел Вангелов показва на всички псевдофутболни капацитети как се прави... Явно, когато си приел ЦСКА за кауза, и не си поредният измамник, дошъл да пооткрадне нещо от клуба, е възможно да направиш селекция навреме и то с точните играчи. Адмирации за всички работещи за ЦСКА в момента“, написа Велчев, като думите му бързо събраха одобрението на феновете.