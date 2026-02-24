Новини
Иван Велчев - "Кюстендилеца" хвали Вангел Вангелов: „Когато си честен, селекцията е възможна!“

Иван Велчев - "Кюстендилеца" хвали Вангел Вангелов: „Когато си честен, селекцията е възможна!"

24 Февруари, 2026 14:37 854 5

  • цска-
  • вангел вангелов-
  • кюстендилеца-
  • селекция-
  • факундо родригес-
  • зимен трансферен прозорец-
  • футболни новини-
  • сектор г-
  • български футбол

Новите попълнения и свежият полъх в селекцията дават надежда за силен пролетен полусезон и нови успехи

Иван Велчев - "Кюстендилеца" хвали Вангел Вангелов: „Когато си честен, селекцията е възможна!“ - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Вълна от позитивни коментари заля социалните мрежи след последното попълнение на ЦСКА – аржентинския бранител Факундо Родригес, който стана седмият нов играч на „червените“ през зимния трансферен прозорец.

Сред най-ярките гласове се открои този на Иван Велчев, по-известен като Кюстендилеца – емблематичният лидер на сектор „Г“. Велчев не спести похвалите си към изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов, като подчерта отличната му работа по селекцията. В коментар под официалната публикация на ЦСКА във Facebook, Кюстендилеца изрази възхищението си от професионализма и отдадеността на Вангелов, като не пропусна да отбележи, че когато човек работи с чисти намерения и истинска любов към клуба, резултатите не закъсняват.

„Добре дошъл в ЦСКА! Вангел Вангелов показва на всички псевдофутболни капацитети как се прави... Явно, когато си приел ЦСКА за кауза, и не си поредният измамник, дошъл да пооткрадне нещо от клуба, е възможно да направиш селекция навреме и то с точните играчи. Адмирации за всички работещи за ЦСКА в момента“, написа Велчев, като думите му бързо събраха одобрението на феновете.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Левски 1914

    6 3 Отговор
    Литекс с ТИРЕ ,който играе с лиценза на Етрополе е цска МЕНТЕ!

    Коментиран от #3

    14:50 24.02.2026

  • 2 Любопитен

    6 3 Отговор
    Кюстендилеца от Бобовдолските села, защо още е на свобода. Защото е таратор на ментето, пазен от ченгето.

    14:55 24.02.2026

  • 3 Динамо -

    6 5 Отговор

    До коментар #1 от "Левски 1914":

    - Спартак, с тире много много отдавна, а колко лиценза е сменил...нямам време да ги броя..
    Бегай се скриеш под козирката, че нещо си слънчасал

    Коментиран от #4

    15:07 24.02.2026

  • 4 Левски 1914

    6 4 Отговор

    До коментар #3 от "Динамо -":

    АС - 23 първото ТИРЕ, цдна ,цска червено знаме, цска септемврийско знаме, цфка Средец и цска, но сега сте Литекс ,който играе с лиценза на Етрополе!

    15:28 24.02.2026

  • 5 Въпрос

    4 2 Отговор
    Защо слушаме думите на тежки рецидивисти и величаем делата им? Кой е т.нар. "Кюстендилец", и кои са връзките му в политическите среди? Няма да давам отговори, тези данни не са трудни за намиране.

    16:04 24.02.2026

