Иван Велчев - "Кюстендилеца" хвали Вангел Вангелов: „Когато си честен, селекцията е възможна!“

Вълна от позитивни коментари заля социалните мрежи след последното попълнение на ЦСКА – аржентинския бранител Факундо Родригес, който стана седмият нов играч на „червените“ през зимния трансферен прозорец.
Сред най-ярките гласове се открои този на Иван Велчев, по-известен като Кюстендилеца – емблематичният лидер на сектор „Г“. Велчев не спести похвалите си към изпълнителния директор на клуба Вангел Вангелов, като подчерта отличната му работа по селекцията. В коментар под официалната публикация на ЦСКА във Facebook, Кюстендилеца изрази възхищението си от професионализма и отдадеността на Вангелов, като не пропусна да отбележи, че когато човек работи с чисти намерения и истинска любов към клуба, резултатите не закъсняват.
„Добре дошъл в ЦСКА! Вангел Вангелов показва на всички псевдофутболни капацитети как се прави... Явно, когато си приел ЦСКА за кауза, и не си поредният измамник, дошъл да пооткрадне нещо от клуба, е възможно да направиш селекция навреме и то с точните играчи. Адмирации за всички работещи за ЦСКА в момента“, написа Велчев, като думите му бързо събраха одобрението на феновете.
1 Левски 1914
Коментиран от #3
14:50 24.02.2026
2 Любопитен
14:55 24.02.2026
3 Динамо -
До коментар #1 от "Левски 1914":- Спартак, с тире много много отдавна, а колко лиценза е сменил...нямам време да ги броя..
Бегай се скриеш под козирката, че нещо си слънчасал
Коментиран от #4
15:07 24.02.2026
4 Левски 1914
До коментар #3 от "Динамо -":АС - 23 първото ТИРЕ, цдна ,цска червено знаме, цска септемврийско знаме, цфка Средец и цска, но сега сте Литекс ,който играе с лиценза на Етрополе!
15:28 24.02.2026
5 Въпрос
16:04 24.02.2026