Тя ли е новата любима на Ламин Ямал?

25 Февруари, 2026 17:22 1 628 8

Дали това е началото на нова футболно-инфлуенсърска любовна история?

Тя ли е новата любима на Ламин Ямал? - 1
Снимка: Instagram
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Барселона отново е разтърсена от горещи клюки, а този път в центъра на вниманието е младата футболна сензация Ламин Ямал. Според последните слухове, сърцето на звездата може би вече е заето – и то от не кого да е, а от популярната британска инфлуенсърка Лили Роуланд.

Лили, която е само на 21 години, вече е истинска интернет знаменитост с над четири милиона последователи в социалните мрежи. Родена в Лондон, тя е известна със своя изискан стил, впечатляващи модни колаборации и страст към пътешествията.

През последните седмици Роуланд е забелязана нееднократно в Барселона, което веднага разпали спекулациите за евентуална връзка с Ямал. Любопитен детайл, който не убягна на феновете, е снимка на Лили, на която тя позира с фланелка на Барселона. Това веднага бе възприето като знак, че между двамата може да има нещо повече от приятелство.


Журналистката Анна Гургуи коментира, че макар Ламин и Лили да не се следват в социалните мрежи, това може да е умишлен ход с цел да запазят дискретност.

Ако футболистът не иска да дава поводи за слухове, ще действа по-тихо и няма да я последва онлайн“, споделя Гургуи.

Още по-интересно става, когато се разбира, че Лили Роуланд вече е част от близкия кръг на Ямал. Тя поддържа контакти с негови познати, а освен това се оказва, че познава и бившата му приятелка – Ники Никол.

Въпреки че официално потвърждение за връзката между Ламин Ямал и Лили Роуланд все още липсва, съвпаденията в публикациите им и честите им появи в Барселона само засилват подозренията.


