Зваздата на Арсенал Виктор Гьокереш носи нови милиони на Спортинг Лисабон

Виктор Гьокереш, шведският нападател, който се превърна в истински кошмар за защитата на Тотнъм, отново блесна с невероятна игра и два гола в последното лондонско дерби. С този впечатляващ принос за категоричната победа на Арсенал с 4:1, Гьокереш не само затвърди статута си на голмайстор, но и постави началото на нова финансова сага между „артилеристите“ и бившия му клуб – Спортинг Лисабон.

Докато феновете на „Емирейтс“ празнуват поредния успех, в португалската столица също има повод за радост. Причината? Гьокереш е на прага да отключи специална клауза в договора си, която ще донесе на „лъвовете“ допълнителни 500 000 евро.

Според информация на O Jogo, всеки път, когато шведът достигне 20 голови участия (голове плюс асистенции), Арсенал е длъжен да преведе бонус към касата на Спортинг. В момента Виктор Гьокереш вече има 18 голови приноса през сезона – 15 попадения и 3 асистенции във всички турнири. Само още две резултатни намеси го делят от първия транш от половин милион евро, а договорът предвижда същата сума за всеки следващ пакет от 20 голови участия. Така португалският клуб може да очаква още солидни постъпления, ако шведът продължи да тероризира противниковите защити.

Първоначалната трансферна сума за Гьокереш бе фиксирана на внушителните 63,5 милиона евро, но с включените бонуси по представяне, общата стойност на сделката може да набъбне с още 10 милиона.