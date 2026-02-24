Новини
Дисциплинарната комисия към БФС глоби най-много Левски

24 Февруари, 2026 18:28 617 2

  • левски-
  • бфс-
  • футбол-
  • дисциплинарна комися

ЦСКА също е глобен, но само със 153,39 евро

Дисциплинарната комисия към БФС глоби най-много Левски - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Дисциплинарната комисия към БФС обяви наказанията след 22-ия кръг на efbet Лига. Най-голяма глоба отнася Левски, който ще трябва да заплати 2198,55 евро и да възстанови щетите по стадион “Витоша” в Бистрица. ЦСКА също е глобен, но само със 153,39 евро.

Ето всички наказания от кръга:

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Локомотив" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "ЦСКА" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Берое" гр. Стара Загора с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ФК "ЦСКА 1948" гр. София с имуществена санкция в размер на 766.94 евро.

За нерегламентирано използване на димки, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За хвърлени предмети, на основание чл.37, ал.1, т.4, б. А, предложение 2 от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Левски" гр. София с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.

ДК задължава ПФК „Левски” гр. София да възстанови щетите на стадион „Витоша ” гр. Бистрица съгласно чл.38, ал.1 от ДП /2025/2026/.

За нерегламентирано използване на факли, на основание чл.37, ал.1, т.22.2, б. А от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 153.39 евро.

За обидни и нецензурни скандирания, на основание чл.37, ал.1, т.26, б. Б от ДП /2025/2026/ – ДК наказва ПФК "Ботев" гр. Пловдив с имуществена санкция в размер на 1022.58 евро.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 МИ ТО ВИНАГИ Е

    1 0 Отговор
    Така. Със дясната даваш подпираш натискаш тя е по силна. А със лявата ръка ✋ взимаш .

    19:03 24.02.2026

  • 2 Левски 1914

    1 1 Отговор
    То цска ако имаше пари нямаше да ФАЛИРА и да ощети държавата с 30 и
    няколко милиона лева!

    19:34 24.02.2026

