Дилета Леота си даде висока оценка в леглото: Всеки ден искам нещо различно, аз съм като вулканът Етна

Известната телевизионна водеща Дилета Леота си даде висока оценка в леглото, като се оприличи на вулкана Етна.
„Мога да си дам само 10. Аз съм като вулканът Етна, жегата на Сицилия“, заяви 34-годишната красива репортерка, която не подмина и друг пикантен въпрос, а именно за любимата си поза.
„Аз съм човек на въображението, всеки ден искам нещо различно“, сподели Дилета, която очаква второто си дете от вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус, за когото се омъжи през 2024 година.
Италианката признава, че работата като репортер по стадионите ѝ липсва. В интервюто говори и за предразсъдъците относно външния вид. Водещата обяснява, че често чувства тежестта да бъде съдена въз основа на красотата си, а не на уменията си.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Браво
14:35 25.02.2026
2 Нормално
Коментиран от #12
14:36 25.02.2026
3 Игнат мотокариста
14:36 25.02.2026
5 Любопитен
Коментиран от #7
14:37 25.02.2026
6 пав помагай
14:38 25.02.2026
7 „Много”
До коментар #5 от "Любопитен":Ми чи
Затва е с ботуши ...фиг.2....
И пода лепне кат в китайска кухня....
14:42 25.02.2026
8 тези са
14:47 25.02.2026
9 Да, даа
14:49 25.02.2026
11 Тити на Кака
14:51 25.02.2026
12 Христо Божинов
До коментар #2 от "Нормално":Определено. Всички чуват едно и също, но единствената жена, която си е заслужила похвалите бе Златка Райкова. Само нея съм я, от известните. Иначе и Биляна Йотовска според мен е много класна
15:11 25.02.2026
13 Герп боклуци
15:16 25.02.2026
14 Тома
не.реза в зайчарника
15:27 25.02.2026