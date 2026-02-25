Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Дилета Леота си даде висока оценка в леглото: Всеки ден искам нещо различно, аз съм като вулканът Етна

25 Февруари, 2026 14:30 1 554 14

Италианката признава, че работата като репортер по стадионите ѝ липсва

Дилета Леота си даде висока оценка в леглото: Всеки ден искам нещо различно, аз съм като вулканът Етна - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Известната телевизионна водеща Дилета Леота си даде висока оценка в леглото, като се оприличи на вулкана Етна.

„Мога да си дам само 10. Аз съм като вулканът Етна, жегата на Сицилия“, заяви 34-годишната красива репортерка, която не подмина и друг пикантен въпрос, а именно за любимата си поза.

„Аз съм човек на въображението, всеки ден искам нещо различно“, сподели Дилета, която очаква второто си дете от вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус, за когото се омъжи през 2024 година.

Италианката признава, че работата като репортер по стадионите ѝ липсва. В интервюто говори и за предразсъдъците относно външния вид. Водещата обяснява, че често чувства тежестта да бъде съдена въз основа на красотата си, а не на уменията си.


Оценка 3.5 от 8 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Браво

    6 2 Отговор
    Дъщеря мечта за всеки пастрок. Да и вдига единия, и другия ок.

    14:35 25.02.2026

  • 2 Нормално

    8 0 Отговор
    Всяка жена си мисли, че е най добрата в леглото. Аз също винаги им правя комплименти в тази насока за да се чувстват добре и уникални! Е, това често си е пислъгване от моя страна.....но някои неща не трябва да се казват.

    Коментиран от #12

    14:36 25.02.2026

  • 3 Игнат мотокариста

    9 0 Отговор
    Потвърждавам. 🤣

    14:36 25.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Любопитен

    8 0 Отговор
    Тая трябва да изригва като се пр.азни.

    Коментиран от #7

    14:37 25.02.2026

  • 6 пав помагай

    2 0 Отговор
    покрай тез дилда и оргазми Всеки ден искам нещо различно, аз съм като вулканът Етна

    14:38 25.02.2026

  • 7 „Много”

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Любопитен":

    Ми чи
    Затва е с ботуши ...фиг.2....
    И пода лепне кат в китайска кухня....

    14:42 25.02.2026

  • 8 тези са

    3 0 Отговор
    приказките, коленете не са и протрити.

    14:47 25.02.2026

  • 9 Да, даа

    3 0 Отговор
    Вулканът Русата ϕ-тка.

    14:49 25.02.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Тити на Кака

    4 0 Отговор
    Мяза повече на етническа ..рва, ама и за Етна става - тия стават за всичко, освен за къщна работа😂😂😂

    14:51 25.02.2026

  • 12 Христо Божинов

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Нормално":

    Определено. Всички чуват едно и също, но единствената жена, която си е заслужила похвалите бе Златка Райкова. Само нея съм я, от известните. Иначе и Биляна Йотовска според мен е много класна

    15:11 25.02.2026

  • 13 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Скуиртва като вулкан, хвърля пепел и жупел

    15:16 25.02.2026

  • 14 Тома

    1 0 Отговор
    За такова обслужване може да кандидатства при на
    не.реза в зайчарника

    15:27 25.02.2026

