Дилета Леота си даде висока оценка в леглото: Всеки ден искам нещо различно, аз съм като вулканът Етна

Известната телевизионна водеща Дилета Леота си даде висока оценка в леглото, като се оприличи на вулкана Етна.

„Мога да си дам само 10. Аз съм като вулканът Етна, жегата на Сицилия“, заяви 34-годишната красива репортерка, която не подмина и друг пикантен въпрос, а именно за любимата си поза.

„Аз съм човек на въображението, всеки ден искам нещо различно“, сподели Дилета, която очаква второто си дете от вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус, за когото се омъжи през 2024 година.

Италианката признава, че работата като репортер по стадионите ѝ липсва. В интервюто говори и за предразсъдъците относно външния вид. Водещата обяснява, че често чувства тежестта да бъде съдена въз основа на красотата си, а не на уменията си.