Веселин Маринов ще носи късмет на Лудогорец в Унгария

Известният български изпълнител Веселин Маринов, чийто глас е познат на поколения с хита „Лятна жълта рокля“, се присъедини към отбора на Лудогорец за важния им двубой срещу Ференцварош. Днес по обед, от летище Пловдив, певецът отпътува заедно с „орлите“ към Будапеща, където утре вечер ще се изиграе решаващият реванш от плейофите на Лига Европа.
Маринов, който не крие страстта си към футбола и специално към разградския тим, е смятан за своеобразен талисман на шампионите. Любопитен факт е, че именно той е автор и изпълнител на официалния химн на Лудогорец – песен, създадена не по поръчка, а от чиста обич към клуба.
„Причината да съм тук е простичка – обичам Лудогорец и футбола. Вярвам, че ще победим и се надявам да донеса късмет на момчетата. Мога да поспоря с всеки за футболните си познания – не само за българския, но и за световния футбол“, сподели Маринов пред журналисти на летището.
Това гостуване е първо по рода си за певеца, въпреки че неведнъж е бил канен да пътува с отбора. „Винаги досега концертите ми съвпадаха с мачовете, но този път реших, че няма да пропусна. Два дни ще говоря само за футбол – какво по-хубаво за един истински фен?“, допълни той с усмивка.
Сред любимците на Маринов в българския футбол се нарежда Ивайло Чочев, когото певецът цени не само като играч на Лудогорец, но и като един от най-добрите родни футболисти. Преди Чочев, сърцето му е било отредено за Мартин Камбуров.
Дали присъствието на Веселин Маринов ще се окаже щастливата звезда за Лудогорец в битката срещу Ференцварош, предстои да разберем утре вечер.
