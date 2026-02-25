Ружди Ружди триумфира като "Спортист на годината с увреждания" за 2025

Ружди Ружди отново доказа, че е безспорният лидер сред българските параатлети. Изключителният спортист за пореден път грабна престижната титла „Спортист №1 на България с увреждания“ за 2025 година, затвърждавайки статута си на истинска спортна легенда.

Тази година Ружди постигна нов връх в своята впечатляваща кариера, след като завоюва шеста световна титла по лека атлетика на шампионата в Делхи. Силата на духа, несломимата воля и постоянството му отново го изведоха на върха, а името му се превърна в символ на вдъхновение за хиляди българи.

Наградата бе връчена лично от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която отличи Ружди не само с почетния приз, но и със специална художествена творба – жест на уважение към неговите постижения и принос към българския спорт.

„Благодаря от сърце на всички, които ме подкрепиха – на Министерството на младежта и спорта, на Българската параолимпийска федерация, на моя треньор и на всички, които вярваха в мен. Желая на всички спортисти една успешна и вдъхновяваща година!“, сподели развълнуваният шампион при получаването на отличието.