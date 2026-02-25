Новини
Спорт »
Други спортове »
Ружди Ружди триумфира като "Спортист на годината с увреждания" за 2025

Ружди Ружди триумфира като "Спортист на годината с увреждания" за 2025

25 Февруари, 2026 20:33 601 3

  • ружди ружди-
  • спортист на годината с увреждания-
  • 2025-
  • световна титла-
  • лека атлетика-
  • делхи-
  • български олимпийски комитет-
  • весела лечева-
  • параолимпийски спорт-
  • награда-
  • вдъхновение

Наградата бе връчена лично от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева

Ружди Ружди триумфира като "Спортист на годината с увреждания" за 2025 - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Ружди Ружди отново доказа, че е безспорният лидер сред българските параатлети. Изключителният спортист за пореден път грабна престижната титла „Спортист №1 на България с увреждания“ за 2025 година, затвърждавайки статута си на истинска спортна легенда.

Тази година Ружди постигна нов връх в своята впечатляваща кариера, след като завоюва шеста световна титла по лека атлетика на шампионата в Делхи. Силата на духа, несломимата воля и постоянството му отново го изведоха на върха, а името му се превърна в символ на вдъхновение за хиляди българи.

Наградата бе връчена лично от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която отличи Ружди не само с почетния приз, но и със специална художествена творба – жест на уважение към неговите постижения и принос към българския спорт.

„Благодаря от сърце на всички, които ме подкрепиха – на Министерството на младежта и спорта, на Българската параолимпийска федерация, на моя треньор и на всички, които вярваха в мен. Желая на всички спортисти една успешна и вдъхновяваща година!“, сподели развълнуваният шампион при получаването на отличието.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Механик

    2 0 Отговор
    ""Спортист на годината с увреждания"
    Какво повече да коментираме нивото на статията? По-точно, нивото на писалия статията.
    Не знам с какъв конкурс ги наемат на работа, ама до сега не бях чувал за "година с увреждания".
    Дъно!

    20:45 25.02.2026

  • 2 Браво !

    5 1 Отговор
    И само напред !

    20:50 25.02.2026

  • 3 Сила

    1 0 Отговор
    Как се е "увредил "...поинтересувайте се !!!

    21:45 25.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове