Ружди Ружди триумфира като "Спортист на годината с увреждания" за 2025

Ружди Ружди отново доказа, че е безспорният лидер сред българските параатлети. Изключителният спортист за пореден път грабна престижната титла „Спортист №1 на България с увреждания“ за 2025 година, затвърждавайки статута си на истинска спортна легенда.
Тази година Ружди постигна нов връх в своята впечатляваща кариера, след като завоюва шеста световна титла по лека атлетика на шампионата в Делхи. Силата на духа, несломимата воля и постоянството му отново го изведоха на върха, а името му се превърна в символ на вдъхновение за хиляди българи.
Наградата бе връчена лично от председателя на Българския олимпийски комитет Весела Лечева, която отличи Ружди не само с почетния приз, но и със специална художествена творба – жест на уважение към неговите постижения и принос към българския спорт.
„Благодаря от сърце на всички, които ме подкрепиха – на Министерството на младежта и спорта, на Българската параолимпийска федерация, на моя треньор и на всички, които вярваха в мен. Желая на всички спортисти една успешна и вдъхновяваща година!“, сподели развълнуваният шампион при получаването на отличието.
1 Механик
Какво повече да коментираме нивото на статията? По-точно, нивото на писалия статията.
Не знам с какъв конкурс ги наемат на работа, ама до сега не бях чувал за "година с увреждания".
Дъно!
20:45 25.02.2026
2 Браво !
20:50 25.02.2026
3 Сила
21:45 25.02.2026