Волейболните герои на България оглавиха класацията за "Отбор на годината"

25 Февруари, 2026 20:03 298 0

Отличието е заслужено признание за труда им

Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българският национален отбор по волейбол триумфира като "Отбор на годината" в престижната анкета за най-добри спортисти и колективи за 2025 година. С впечатляващата си игра и борбен дух, момчетата на Джанлоренцо Бленджини се превърнаха в истински любимци на нацията.

След като извоюваха сребърните отличия на Световното първенство във Филипините, нашите волейболисти доказаха, че са сред елита на световния спорт. Макар финалният сблъсък с Италия да не донесе златото, българските състезатели показаха характер, воля и несломим дух, които им осигуриха обичта и уважението на феновете у нас.

Отличието "Отбор на годината" е заслужено признание за труда, отдадеността и професионализма на целия състав и треньорския щаб.


