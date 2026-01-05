Новини
Спорт »
Бг футбол »
Димитър Бербатов: Не мисля, че има някой, който може да каже нещо лошо за "Старшията", той беше обединител

5 Януари, 2026 17:24 718 6

  • футболни -
  • легенди-
  • приятели -
  • почитатели-
  • димитър пенев-
  • димитър бербатов

България се прости с легендата Димитър Пенев

Димитър Бербатов: Не мисля, че има някой, който може да каже нещо лошо за "Старшията", той беше обединител - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълна от тъга и почит заля Националния стадион „Васил Левски“ днес, където десетки футболни легенди, приятели и почитатели се събраха, за да отдадат последна почит на незабравимия Димитър Пенев. Сред тях бе и Димитър Бербатов, който не скри емоциите си пред събралите се журналисти и фенове.

"С момчетата си спомняме историите, които сме имали с него. За позитивните неща, през които минахме заедно. Помним шанса, който даде на всички нас, за да стартираме нашите кариери.

Поклон пред всичко това, което направи. Съболезнования на близките му.

Ще имаме възможността да изкажем сега нашия респект. Тъжен ден. Сърцата на всички ни плачат. Не мисля, че има някой, който може да каже нещо лошо за "Старшията". Независимо от кой отбор играеш, какви възгледи имаш за футбола, кой подкрепяш. Той беше като обединител.

Под някаква форма винаги остана верен на себе си. Суетата му беше чужда. Може би сте забелязали, че това го държеше здраво на земята. Бе като баща на всички ние, млади момчета, които тогава тръгвахме да катерим нашите върхове. Той наистина бе като втори баща за всички нас", каза Димитър Бербатов.


Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 7 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бай Бай

    7 3 Отговор
    Едно (не две, едно!) правилно изречение не можеше да каже на родния си език.
    Това е показателно колко адекватно му е работил ума.
    Лукови глави.

    Коментиран от #6

    17:42 05.01.2026

  • 2 добронамерен

    6 0 Отговор
    Моля Ви престанете защото все по-големи "бисери"публикувате.

    18:08 05.01.2026

  • 3 Чудомир

    1 2 Отговор
    Баща,татко,създател,учител и т.н.Трагикомично е.Ще го изкарате конкурент на седемте Атински мъдреци.А човека трудно съставяше сложно изречение.

    18:39 05.01.2026

  • 4 Комарджия наркоман

    1 1 Отговор
    Бербо я кажи ти комарджио наркоман колко да Сложа на машинки тая вечер в казино Риц и колко фентанил да изшмъркам ....кажи бе пе.де.раст комарджия

    18:42 05.01.2026

  • 5 Коста

    0 0 Отговор
    Ми Гонзо умния ко каза а?

    18:50 05.01.2026

  • 6 Ванк0-1

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "бай Бай":

    Щом е създал толкова световни звезди,не е случайна тая работа,има много хора без дар слово,но са големи професионалисти и душа хора,явно и чичо Пенчо е бил такъв човек,познавам над 100левскаря и нито един не каза лоша дума за него.Вечна му памет.

    18:56 05.01.2026

Новини по спортове:
