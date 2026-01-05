Димитър Бербатов: Не мисля, че има някой, който може да каже нещо лошо за "Старшията", той беше обединител

Вълна от тъга и почит заля Националния стадион „Васил Левски“ днес, където десетки футболни легенди, приятели и почитатели се събраха, за да отдадат последна почит на незабравимия Димитър Пенев. Сред тях бе и Димитър Бербатов, който не скри емоциите си пред събралите се журналисти и фенове.

"С момчетата си спомняме историите, които сме имали с него. За позитивните неща, през които минахме заедно. Помним шанса, който даде на всички нас, за да стартираме нашите кариери.

Поклон пред всичко това, което направи. Съболезнования на близките му.

Ще имаме възможността да изкажем сега нашия респект. Тъжен ден. Сърцата на всички ни плачат. Не мисля, че има някой, който може да каже нещо лошо за "Старшията". Независимо от кой отбор играеш, какви възгледи имаш за футбола, кой подкрепяш. Той беше като обединител.

Под някаква форма винаги остана верен на себе си. Суетата му беше чужда. Може би сте забелязали, че това го държеше здраво на земята. Бе като баща на всички ние, млади момчета, които тогава тръгвахме да катерим нашите върхове. Той наистина бе като втори баща за всички нас", каза Димитър Бербатов.