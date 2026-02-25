Новини
Атанас Славов: Без осъзнаване на необходимостта от нов начин на работа на прокуратурата, няма как да се променят нещата

25 Февруари, 2026 20:44 689 22

  • атанас славов-
  • нов начин на работа-
  • прокуратура-
  • промяна

"Колкото по-рано господин Сарафов освободи позицията, която заема, фактически, но не юридически, толкова по-добре и за системата на прокуратурата. Още повече виждаме критични гласове най-накрая да се надигат вътре в самата прокуратура. Нещо, което беше изключение до съвсем скоро", коментира бившият правосъден министър

Атанас Славов: Без осъзнаване на необходимостта от нов начин на работа на прокуратурата, няма как да се променят нещата - 1
Снимка: БНТ
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Колкото по-рано господин Сарафов освободи позицията, която заема, фактически, но не юридически, толкова по-добре и за системата на прокуратурата. Още повече виждаме критични гласове най-накрая да се надигат вътре в самата прокуратура. Нещо, което беше изключение до съвсем скоро." Това заяви в студиото на "Още от деня" бившият правосъден министър Атанас Славов.
"За да няма прегрупиране в системата е много важно прокурорите да започнат да говорят за това, което се случва в прокуратурата, да почнат да отстояват правата си и независимостта си. Има надежда, че това започва да се случва."
По думите му вече има гласове, има хора, които не се страхуват да застанат с лицата си, и то не в защита на ръководството, както е било винаги досега.
"Политиците имат важна функция - със законодателството, с избора на органи, но без осъзнаване на необходимостта от промяна отвътре, от нов начин на работа на прокуратурата, няма как да се променят нещата, каквито и промени да направим законодателно. Трябва промяна."
По повод утрешния пленум на ВСС:
"Важното е, че министърът на правосъдието свика пленум. Важното е, че е ясна каква е институционалната позиция, за нелегитимност и незаконност на господин Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Аз не очаквам чудеса утре, но е важно, че имаме институционална реакция на най-високо ниво. Такава досега от министър на правосъдието нямаше последната една година."
На въпрос за коалиция с Румен Радев, той допълни:
"Господин Радев и неговият политически проект трябва да се определи по-конкретно. Не просто срещу олигархията, срещу мафията, а конкретни предложения, конкретни политики. Но е факт, че за промяна в съдебната система има нужда от 160 гласа. Аз мисля, че мнозинства трябва да се търсят."


  • 1 Данко Харсъзина

    5 1 Отговор
    Прокурорите се прегрупират.

    20:49 25.02.2026

  • 2 поредния

    6 1 Отговор
    нищонеприказващ

    20:49 25.02.2026

  • 3 Ахааа

    4 9 Отговор
    Толкова добре си живуркаха Шиши и Боко с такива послушни и покорни главни прокурори.... Но със сигурност му се вижда края на този наистина порочен модел! След изборите щат не щат ще трябва да отговарят за злодеянията си и Боко и Шиши, защото със сигурност губят властта и влиянието си, защото най- после има реална голяма алтернатива на статуквото!!!

    Коментиран от #15

    20:51 25.02.2026

  • 4 Кабамилионерчев

    6 3 Отговор
    Прав си,но при смяна на начина на работа,джобо...вете на нас,кмето..вете от ГЕПИ,кой ще ги пълни с милио...ни.

    Коментиран от #9

    20:52 25.02.2026

  • 5 Данко Харсъзина

    10 4 Отговор
    Сарафов сложи Педофилите в партер.

    20:53 25.02.2026

  • 6 Шопо

    4 5 Отговор
    МВР е ОПГ а прокуратурата и съда са продължение на ръката на МВР

    20:56 25.02.2026

  • 7 обективен

    5 1 Отговор
    Е как ще говорят , като и те са омазани до главата , защото и господ не знае по колко милиона подкупи са взели от бандитите !

    20:59 25.02.2026

  • 8 Горски

    8 3 Отговор
    Служебното правителство има други функции, а не да прави политически чистки и смяна на прокурор, въпреки въпроса около легитимността му.

    21:01 25.02.2026

  • 9 Кабакрадев

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Кабамилионерчев":

    Зависи от начина?

    21:08 25.02.2026

  • 10 нннн

    3 1 Отговор
    Този, заедно с Пинокио, осакати конституцията.
    И само на мен ли ми изглежда, като да е надянал едно нещо на главата си? Познайте какво имам предвид.

    21:36 25.02.2026

  • 11 Ел Мунчо

    3 1 Отговор
    Коалицията Радев , ПП ДБ и Доган е готова

    Коментиран от #16

    21:44 25.02.2026

  • 12 Сатана Z

    3 3 Отговор
    ППдофилите не знаят какво има Сарафов за тяхното участие в Петроханската Престрелка ,усещайки жегата зад ъгъла започнаха с атаки в медиите и на терен срещу прокуратурата.

    21:45 25.02.2026

  • 13 стоян георгиев

    3 2 Отговор
    То че Сарафа е нелегитимен е ясно,но това служебно правителство което е изцяло съставено от третата политическа сила на изборите също не е много легитимно да предлага нов главен прокурор.

    21:47 25.02.2026

  • 14 Лунатик

    4 1 Отговор
    Тези наглите с 300000 гласа искат на нареждат и контролират всичко в държавата.

    21:49 25.02.2026

  • 15 🇪🇺€€€€€🇪🇺

    2 2 Отговор

    До коментар #3 от "Ахааа":



    Влязохме в ЕВРОЗОНАТА - нормално е да се появи РЕАЛНА АЛТЕРНАТИВА на статуквото!


    🇪🇺

    21:56 25.02.2026

  • 16 🇪🇺€€€€€🇪🇺

    3 2 Отговор

    До коментар #11 от "Ел Мунчо":




    Дано! И дано започнат да ринат "боклуци"!




    🇪🇺

    Коментиран от #18

    21:58 25.02.2026

  • 17 Умен по цялата глава

    3 1 Отговор
    Социолозите им дават 10% а те се държат така сякаш имат 90%

    21:59 25.02.2026

  • 18 Ел Мунчо

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "🇪🇺€€€€€🇪🇺":

    Значи първо трябва да изринат себе си

    22:01 25.02.2026

  • 19 4567

    1 2 Отговор
    "Без осъзнаване на необходимостта от нов начин на работа на прокуратурата, няма как да се променят нещата."
    А, има, има! Спрете им финансирането! Направете референдум, питайте Хората ;-) и каквото кажат: глас народен, глас Божи.

    22:01 25.02.2026

  • 20 Промяна

    2 0 Отговор
    ГОСПОДИНЕ ТИ СИ СЛУГА НА ОЛИГАРХИЯТА ТИ СИ НИКОЙ ГОСПОДИНЕ

    22:12 25.02.2026

  • 21 Промяна

    3 0 Отговор
    Наистина незнам защо на вас шарлатаните никой не ви търси отговорност Как така 5 години вилнеете безнаказани Наистина се питам как така все се измъквате А сега и служебни ви назначиха от президенството без президент Окрадохте срутихте разрушихте метежи организирате саботирате А НИКОЙ НЕ ВИ ТЪРСИ ОТГОВОРНОСТ

    22:18 25.02.2026

  • 22 Ристю Иванов - Конституцията

    0 0 Отговор
    Като всеки ПеПеДеБил и този е лост на колело, задвижван от крак

    23:06 25.02.2026

