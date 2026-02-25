Атанас Славов: Без осъзнаване на необходимостта от нов начин на работа на прокуратурата, няма как да се променят нещата

"Колкото по-рано господин Сарафов освободи позицията, която заема, фактически, но не юридически, толкова по-добре и за системата на прокуратурата. Още повече виждаме критични гласове най-накрая да се надигат вътре в самата прокуратура. Нещо, което беше изключение до съвсем скоро." Това заяви в студиото на "Още от деня" бившият правосъден министър Атанас Славов.

"За да няма прегрупиране в системата е много важно прокурорите да започнат да говорят за това, което се случва в прокуратурата, да почнат да отстояват правата си и независимостта си. Има надежда, че това започва да се случва."

По думите му вече има гласове, има хора, които не се страхуват да застанат с лицата си, и то не в защита на ръководството, както е било винаги досега.

"Политиците имат важна функция - със законодателството, с избора на органи, но без осъзнаване на необходимостта от промяна отвътре, от нов начин на работа на прокуратурата, няма как да се променят нещата, каквито и промени да направим законодателно. Трябва промяна."

По повод утрешния пленум на ВСС:

"Важното е, че министърът на правосъдието свика пленум. Важното е, че е ясна каква е институционалната позиция, за нелегитимност и незаконност на господин Сарафов като изпълняващ функциите главен прокурор. Аз не очаквам чудеса утре, но е важно, че имаме институционална реакция на най-високо ниво. Такава досега от министър на правосъдието нямаше последната една година."

На въпрос за коалиция с Румен Радев, той допълни:

"Господин Радев и неговият политически проект трябва да се определи по-конкретно. Не просто срещу олигархията, срещу мафията, а конкретни предложения, конкретни политики. Но е факт, че за промяна в съдебната система има нужда от 160 гласа. Аз мисля, че мнозинства трябва да се търсят."

