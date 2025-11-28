Новини
Спорт »
Световен футбол »
Димитър Бербатов скочи в защита на Аморим

Димитър Бербатов скочи в защита на Аморим

28 Ноември, 2025 07:28 665 0

  • димитър бербатов-
  • футбол-
  • рубен аморим

Според българина португалският специалист не носи основната вина за кризата на "Олд Трафорд"

Димитър Бербатов скочи в защита на Аморим - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов защити мениджъра Рубен Аморим. Според българина португалският специалист не носи основната вина за кризата на "Олд Трафорд".

След добра серия от пет мача без загуба в понеделник "червените дяволи" загубиха с 0:1 от Евертън – резултат, който ги остави на десето място във Висшата лига и на три точки от топ 4. Въпреки че след мача Аморим пое отговорност за поражението, Бербатов изрази различна позиция.
Българската легенда изтъкна, че основният проблем е липсата на манталитет на победител в състава.

"Понякога вината е в мениджъра и можем да критикуваме как се придържа към системата си, каза Бербатов пред ESPN.

- В същото време характерите на терена могат да решат мачовете. Юнайтед има характери и големи имена като Каземиро, Бруно Фернандеш като капитан, но дори това понякога не е достатъчно.“

Бербатов подчерта, че дългият период без титла е повлиял негативно на психиката в клуба.

"Когато тази култура на печелене на Висшата лига я няма, защото не си я печелил толкова много години, е трудно да я върнеш и това е един от проблемите, продължи българинът.

- Поведението на играчите срещу Евертън? Да можеш да запазиш спокойствие, когато бурята бушува около теб, да намериш правилния начин срещу 10 души и да кажеш ‘нека не бързаме, ще намерим правилното решение. Това не се случи, въпреки че имаше шансове за гол. Джордан Пикфорд вероятно беше Играч на мача."


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ