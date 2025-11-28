Димитър Бербатов скочи в защита на Аморим

Бившият нападател на Манчестър Юнайтед Димитър Бербатов защити мениджъра Рубен Аморим. Според българина португалският специалист не носи основната вина за кризата на "Олд Трафорд".

След добра серия от пет мача без загуба в понеделник "червените дяволи" загубиха с 0:1 от Евертън – резултат, който ги остави на десето място във Висшата лига и на три точки от топ 4. Въпреки че след мача Аморим пое отговорност за поражението, Бербатов изрази различна позиция.

Българската легенда изтъкна, че основният проблем е липсата на манталитет на победител в състава.

"Понякога вината е в мениджъра и можем да критикуваме как се придържа към системата си, каза Бербатов пред ESPN.

- В същото време характерите на терена могат да решат мачовете. Юнайтед има характери и големи имена като Каземиро, Бруно Фернандеш като капитан, но дори това понякога не е достатъчно.“

Бербатов подчерта, че дългият период без титла е повлиял негативно на психиката в клуба.

"Когато тази култура на печелене на Висшата лига я няма, защото не си я печелил толкова много години, е трудно да я върнеш и това е един от проблемите, продължи българинът.

- Поведението на играчите срещу Евертън? Да можеш да запазиш спокойствие, когато бурята бушува около теб, да намериш правилния начин срещу 10 души и да кажеш ‘нека не бързаме, ще намерим правилното решение. Това не се случи, въпреки че имаше шансове за гол. Джордан Пикфорд вероятно беше Играч на мача."