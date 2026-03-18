Депутатите гласуват окончателно удължителния закон за бюджета

18 Март, 2026 07:44, обновена 18 Март, 2026 06:48 476 7

Вчера план-сметката мина на второ четене през бюджетната комисия

Снимка: БГНЕС
Очаква се депутатите да гласуват окончателно удължителния закон за бюджета. С промените се удължава безсрочно държавния бюджет за миналата година.

Вчера план-сметката мина на второ четене през бюджетната комисия. Основният спор беше дали да се позволи на общините да харчат без лимит парите, които са им останали. В крайна сметка бяха приети различни варианта затова.

Окончателното решение се очаква днес в пленарната залата. Според внесените промени от служебният кабинет новият удължителен закон е с валидност докато не бъде приет нов, което трябва да стане от новия парламент след изборите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Истина

    3 0 Отговор
    Удължителен бюджет ама в левро.

    06:51 18.03.2026

  • 2 Гнус

    4 0 Отговор
    Еееее баш на закуска ли трябваше да ги показвате тея… хора с над 15к € заплата, дали ги боли “фара” за Вас?

    06:55 18.03.2026

  • 3 Ментата ,

    3 1 Отговор
    Гербавите и чалгарите искат , типично за природата им , да ограбват като за последно 700 - 800 милиона чрез общините и вчера наглеците се покъсаха от грозни "аргументи" в комисията , с представител гербав милионер ! Дори Ментата сумата я нарече "някакви си милиони" . А Павка се разлая на министъра досущ бясно куче , като визията .

    06:56 18.03.2026

  • 4 евалата чалгопитеци

    0 0 Отговор
    Как е новото нормално? Нали затова протестирахте миналата година срещу Бюджета? Сега дебелеете ли?

    Коментиран от #5

    07:12 18.03.2026

  • 5 Така е

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "евалата чалгопитеци":

    Дебелееме в левро.

    Коментиран от #7

    07:16 18.03.2026

  • 6 РЕАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Депутатите по добре да помислят, кво ще правят при тази петролна криза. Всяка държава в света се спасява по единично

    07:17 18.03.2026

  • 7 дебелейте

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Така е":

    че ламата кльощави не харесва.

    07:19 18.03.2026

