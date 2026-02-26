Новини
Спортният министър: Нашите спортисти са пример за хиляди деца

26 Февруари, 2026 08:00 448 5

  • димитър илиев-
  • спортист на годината-
  • спорт-
  • министър на спорта

Той връчи наградата за трето място в престижната класация на Алберт Попов, който спечели първа победа за Световната купа по ски алпийски дисциплини през изминалата година

Спортният министър: Нашите спортисти са пример за хиляди деца - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Министърът на младежта и спорта Димитър Илиев присъства на церемонията Спортист на годината, на която бяха отличени най-добрите български състезатели за 2025 година. Той връчи наградата за трето място в престижната класация на Алберт Попов, който спечели първа победа за Световната купа по ски алпийски дисциплини през изминалата година.

За Спортист номер 1 на България бе избран световният и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар, който получи наградата си от президента на Република България Илияна Йотова.

По време на церемонията бяха връчени и специални награди на български спортисти за техните постижения и за примера, който дават на следващите поколения.

„Нашите спортисти са пример за хиляди деца, които днес правят първите си стъпки в спорта. Във време, когато обществото ни има нужда от вдъхновение, вие показвате как се постига успех - с много труд, постоянство и отдаденост. Вие прославяте страната ни и ни карате да изпитваме гордост всеки път, когато българският флаг се издига на най-големите международни форуми“, каза министър Илиев.

Той поздрави всички отличени и благодари на техните екипи и семейства за подкрепата, която оказват по пътя към успеха.

Илиев подчерта, че Министерството на младежта и спорта ще продължи да работи целенасочено за осигуряване на възможно най-добрите условия за подготовка, за да могат българските спортисти да постигат още по-големи успехи, с които да се гордее цялата нация. /БТА


Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    2 1 Отговор
    Ех, Мите, защо пак се хвана с боклуците...

    08:02 26.02.2026

  • 2 Пич

    3 1 Отговор
    Аха...... пример са, как трябва да драснат овреме за чужди държави, защото нашата не си мърда пръста за тях !!!

    08:02 26.02.2026

  • 3 Вдъхновен

    1 0 Отговор
    Като видя сметката за тока и водата ме обхваща едно вдъхновение да хвана гората. Толкова изоставени хотели в планината, да вляза и да се скрия от съдбата.

    08:12 26.02.2026

  • 4 Селянин

    2 0 Отговор
    Гълъбин Боевски наркомана и дилъра или Кобрата, дискотечния биткаджия са им пример.
    Ти като авто специалист, кажи защо няма по една нормална писта във всеки по голям град да си карат децата, а не да се избиват по пътищата.

    08:28 26.02.2026

  • 5 Герп боклуци

    1 0 Отговор
    Глупости, децата гледат ергенът и бай брадър и вече правят планове като навършат 18 да се записват на кастинг . На мода е да си уурвенце в днешно време

    08:31 26.02.2026

