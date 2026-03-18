Теглят номерата на партиите и коалициите за бюлетината на вота
Теглят номерата на партиите и коалициите за бюлетината на вота

18 Март, 2026 07:45, обновена 18 Март, 2026 06:52 525 14

В полунощ на 20 март започва предизборната кампания

ЦИК ще определи чрез жребий номерата на партиите и коалициите в бюлетината за изборите на 19 април.

На предсрочния вот ще се явят общо 24 формации – 14 партии и 10 коалиции.

Жребият ще бъде изтеглен пред представители на политическите формации и медии. Над 6,6 млн. са избирателите по списък.

В 9 354 секции ще се гласува с машини в страната. В полунощ на 20 март започва предизборната кампания за вота.


  • 1 Последния Софиянец

    2 3 Отговор
    Номер 11 Прогресивна България.

    06:58 18.03.2026

  • 2 Иван

    2 4 Отговор
    Залагам номер 11 на Радев ;)

    07:00 18.03.2026

  • 3 Тото 6/66

    3 0 Отговор
    В тотото ли ще ги теглят или в ЦИК очакват включване?

    07:04 18.03.2026

  • 4 Факт

    2 0 Отговор
    Тепърва има да теглят !

    07:14 18.03.2026

  • 5 на село

    0 0 Отговор
    6,6 млн. са избирателите по списък.ПРИ БАЙ ТОШО БЯХМЕ 9,8 МЛН.,БЕЗ СПИСЪК. България се стопи.

    07:20 18.03.2026

  • 6 Ахааа

    2 1 Отговор
    Идва Радев на хоризонта брат
    Всичките май много ги е страх
    Като вземе пълният мандат
    Става шах и мат
    А Борисов се строява за последен път
    Пеевски се уволнява
    И предатели ревът!

    Коментиран от #14

    07:21 18.03.2026

  • 7 въпросче

    0 0 Отговор
    Колко килограма са тези номера,щом ще ги претеглят?

    07:23 18.03.2026

  • 8 Непокорна България

    0 1 Отговор
    Избора е ясен!

    07:24 18.03.2026

  • 9 Окооо

    1 1 Отговор
    Много по- малко са избирателите от 6 милиона! Защо толкова години, управляващите, най- вече ГЕРБ/ ДПС, отказват да актуализират реално списъците! При последното преброяване бяхме около 6,5 милионна, като извадите лицата под 18 години и лишените от глас, колко реално са избирателите???

    07:25 18.03.2026

  • 10 предчуствие

    0 0 Отговор
    Непокорна България ще е с №1

    07:26 18.03.2026

  • 11 гласувайте с номер 11

    0 0 Отговор
    Нашия Шеф знае как се кара самолет!

    07:29 18.03.2026

  • 12 Тото 1 и Тото 2

    0 0 Отговор
    Кой сега е НОМЕР 1 ? А Номер 2 , 3 , 4 , 5 и т. нат. ?

    07:29 18.03.2026

  • 13 ристю

    0 0 Отговор
    Политоложката Цветанка Андреева е много красива и сладка жена!

    07:30 18.03.2026

  • 14 голем смях

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Ахааа":

    Радев няма да може да го изгоните от улицата. Страхлив е и няма да си тръгне. А Борисов ще го остави да управлява, за да се удави в собствения си популизъм.

    07:30 18.03.2026

