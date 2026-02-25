Григор Димитров с надежда за излизане от пораженческата серия

Григор Димитров най-сетне разкри какво стои зад неочакваната серия от разочароващи поражения през последните седмици. В ексклузивно интервю за официалния сайт на ATP, хасковлията сподели откровено за предизвикателствата, които преживява, и за решението си да се довери на двама доказани професионалисти – Ксавие Малис и Давид Налбандян – като свои нови треньори.

След като премина през труден период на корта, Димитров не скри, че именно опитът и мъдростта на Малис и Налбандян са факторите, които могат да го изведат от спортната криза.

„Срещал съм се с тях неведнъж като съперници. Това ни дава уникална основа за разбирателство и доверие“, сподели първата ни ракета. Той добави: „Чувството да работиш с хора, които познаваш от години, е безценно. Те са били на моето място, знаят какво е да се бориш с трудности и спадове.“

Димитров подчерта, че атмосферата в щаба му е спокойна и изпълнена с взаимно уважение, въпреки негативните резултати напоследък. По думите му, подходът на Малис и Налбандян е точно това, от което се нуждае в момента – двамата са преминали през сходни изпитания в кариерите си и разбират през какво преминава той.

„Още от първия ни разговор стана ясно, че гледаме в една посока. Лесно се напаснахме, защото и двамата са преживели контузии, трудни моменти и знаят как да изграждат стратегия за връщане към върха. Всичко се случва естествено, макар че все още търсим най-добрия ритъм. Вече имаме ясна визия как да действаме на корта“, завърши Димитров с оптимизъм.