Григор Димитров с надежда за излизане от пораженческата серия

25 Февруари, 2026 22:38 433 2

  • григор димитров -
  • atp-
  • ксавие малис -
  • давид налбандян-
  • тенис

Хасковлията сподели за решението си да се довери на Ксавие Малис и Давид Налбандян

Григор Димитров с надежда за излизане от пораженческата серия - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Григор Димитров най-сетне разкри какво стои зад неочакваната серия от разочароващи поражения през последните седмици. В ексклузивно интервю за официалния сайт на ATP, хасковлията сподели откровено за предизвикателствата, които преживява, и за решението си да се довери на двама доказани професионалисти – Ксавие Малис и Давид Налбандян – като свои нови треньори.

След като премина през труден период на корта, Димитров не скри, че именно опитът и мъдростта на Малис и Налбандян са факторите, които могат да го изведат от спортната криза.

„Срещал съм се с тях неведнъж като съперници. Това ни дава уникална основа за разбирателство и доверие“, сподели първата ни ракета. Той добави: „Чувството да работиш с хора, които познаваш от години, е безценно. Те са били на моето място, знаят какво е да се бориш с трудности и спадове.“

Димитров подчерта, че атмосферата в щаба му е спокойна и изпълнена с взаимно уважение, въпреки негативните резултати напоследък. По думите му, подходът на Малис и Налбандян е точно това, от което се нуждае в момента – двамата са преминали през сходни изпитания в кариерите си и разбират през какво преминава той.

„Още от първия ни разговор стана ясно, че гледаме в една посока. Лесно се напаснахме, защото и двамата са преживели контузии, трудни моменти и знаят как да изграждат стратегия за връщане към върха. Всичко се случва естествено, макар че все още търсим най-добрия ритъм. Вече имаме ясна визия как да действаме на корта“, завърши Димитров с оптимизъм.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Никол Ш.

    1 0 Отговор
    И при мен сервисите не ги биеше като хората...

    22:40 25.02.2026

  • 2 Пейчев

    0 0 Отговор
    Песента к....ви сбогом ще помогне!

    23:13 25.02.2026

