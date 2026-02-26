Новини
Спорт »
Тенис »
Тихата битка на приятелката на Григор Димитров: качила 15 килограма за една нощ

Тихата битка на приятелката на Григор Димитров: качила 15 килограма за една нощ

26 Февруари, 2026 11:28 1 902 18

  • григор димитров-
  • ейса гонсалес-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт

Нейната болка започва рано - след смъртта на баща ѝ

Тихата битка на приятелката на Григор Димитров: качила 15 килограма за една нощ - 1
Снимка: Instagram
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Приятелката на Григор Димитров - Ейса Гонсалес, отправи силно послание към всички хора, които водят тиха битка със себе си.

Нейната болка започва рано - след смъртта на баща ѝ. Мъката прераства в депресия, а депресията - в компулсивно хранене.

Ето какво споделя Ейса:

"През по-голямата част от живота ми връзката с тялото ми беше сложна. Започна в ранна възраст, след внезапната смърт на баща ми, когато се справях с депресията, като се хранех компулсивно, опитвайки се да успокоя болката, която не бях преработила. На 13 години бях качила 15 килограма почти за една нощ, борейки се едновременно с мъка, пубертет и объркване.

На 15 години внезапно се озовах в полезрението на обществеността. Всеки образ беше анализиран, всеки детайл критикуван, а всички сякаш имаха мнение за тялото ми, за това коя съм и коя трябва да бъда. Това ниво на контрол естествено подхранваше дълбока дисморфия (синдром на изкривеното огледало).

Станах обсебена, постоянно се претеглях, измервах стойността си в килограми и се питах дали загубата на още ще накара хората да ме харесват или ще ме накара аз самата да се харесвам.

Най-ценният урок от този болезнен път е осъзнаването колко мощен може да бъде умът - и в разрушението, и в изграждането.

Единственото нещо, което научих от всичко това, е колко мощен може да бъде умът и колко много можем да се променим, когато насочим волята си в правилната посока. Същата енергия, която влагате, за да се свиете или да се приспособите към стандарта, може да бъде използвана, за да изградите това, което наистина мечтаете да бъдете.

Днес, като пораснала жена, избирам себе си. Това не беше лесно пътуване и то все още продължава. С времето, докато тялото ми носеше тежестта на преживяванията ми и ми "говореше", приоритетите ми се промениха. Силата му сега служи на различна цел.

Станах дълбоко отдадена на това да давам любов на тялото си, да го подхранвам с грижа и уважение. Гордея се с това къде съм и с упоритата работа, която беше необходима, за да разчупя старите модели.

Надявам се, че всеки, който чете това, знае, че да избереш себе си и да уважаваш тялото си по правилния начин е много по-смислено, отколкото да се опитваш да бъдеш харесван от другите."


Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бат паф

    23 0 Отговор
    а стига с тез кифленски пълнежи

    11:30 26.02.2026

  • 2 Абе

    10 0 Отговор
    Така кат гледам тиа килограми са отишли у сутиена.

    11:31 26.02.2026

  • 3 Абе

    10 0 Отговор
    Само Гришо да се не секне у кръста.

    11:33 26.02.2026

  • 4 ООрана държава

    4 0 Отговор
    Гришо да не е хвърлил козунака в печката

    11:35 26.02.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сталин

    9 3 Отговор
    По скоро сиганката качила 15 кила силикон

    11:37 26.02.2026

  • 7 Павел Пенев

    5 2 Отговор
    Всичките му приятелки до тука са все изискани и изчанчени.

    Коментиран от #10

    11:37 26.02.2026

  • 8 Стършели

    17 0 Отговор
    15 кг за една нощ? То май само преживните животни могат да консумират 15 кг храна.
    От 15 кг изпражнения кенефа ще прелее.

    11:37 26.02.2026

  • 9 Като пишете

    6 0 Отговор
    Мислете или се консултирайте. Не е възможно да се качат 15 кг за една нощ. Ама пък ние да не сме за 14, 5 килограма я. Половин килограм може и да може, това са 5000 килокалории прием над разход.

    11:45 26.02.2026

  • 10 Българин

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Павел Пенев":

    Ми то нормална жена може ли да се хване с този копанар.

    11:46 26.02.2026

  • 11 Поръсен с джоджен

    8 0 Отговор
    На сутринта свалила 14,950 кг за една сутрин!
    Какъв успех!
    Какъв човек!
    Каква ЛИЧНОСТ!

    11:47 26.02.2026

  • 12 Пешо

    1 0 Отговор
    Гришо да я плющи по често.

    11:49 26.02.2026

  • 13 Каквооо

    7 0 Отговор
    Тая много яко преувеличава.
    А помислете сега какво означава за една нощ да качи 15 кг???
    Колко трябва да е изяла и да е изпила? Сложила и една нула, и вместо 3 е станало 30 :)

    11:49 26.02.2026

  • 14 Едно време

    6 0 Отговор
    Нашите баби и дядовци са хвърляли усилия и време, за да строят заводи, язовири, болници и училища! Днес, младежите по цял ден се гледат в огледалото и най-голямата им битка е да отслабнат или да напълнеят (надуят изкуствени мускули)!
    И това ако е смислен живот!

    11:53 26.02.2026

  • 15 айде у лвео

    4 0 Отговор
    това може да мине пред някоя малоумна държава например америка там вярват на всичко казано по медиите без да мислят но тук няма да ви мине номера !!! имате ли си на представа колко са 15кг и после как се качват тия кила и какво се случва с организма ако се качат рязко(имам предвид за няколко седмици или месец) ??? та за една нощ само в холивуд може да се случи подобно нещо

    11:58 26.02.2026

  • 16 пълно е с красиви жени като тази

    2 0 Отговор
    само дето повечето не са суетни и не се афишират и изтъкват

    12:17 26.02.2026

  • 17 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 0 Отговор
    Всички съчустваме на Григоръ!Той е с малки събрани очи,което показва наличието на голям интелект. 🦍🥳🤣👍

    12:17 26.02.2026

  • 18 Дамяни

    3 0 Отговор
    Стига вече с глупости на малаумни кифли търсещи внимание. 15кг. ;ПОЧТИ; За една нощ!!! Почти или напълно или 1.5 Кг. Май!!! То и на Гришо мозъкът му май ме е много с Капацитет.

    12:33 26.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове