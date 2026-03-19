Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Бизнес »
Милър: Събитията в Близкия изток водят до мащабни последици в енергийния сектор

19 Март, 2026 15:21 462 6

  • газпром-
  • близък изток-
  • алексей милър-
  • цена

Те ще са с дългосрочен ефект

Снимка: ЕРА/БГНЕС
Милена Богданова

Събитията от последните дни в енергийните съоръжения в Близкия изток ще доведат до дългосрочни и мащабни последици. Това мнение избарзи председателят на Управителния съвет на Газпром Алексей Милър, коментирайки ситуацията на енергийните пазари във връзка с кризата в Близкия изток.

„Извънредните събития от последните дни в енергийните съоръжения в Близкия изток водят до последици с невероятен мащаб и дълготрайност. Образно казано, по отношение на ситуацията на международните енергийни пазари и бъдещата ѝ динамика, изглежда, че само мечките си почиват, докато само биковете се потят“, каза той.

При откриването на търговията в четвъртък европейската цена на газа надхвърли 850 USD за 1000 кубически метра за първи път от декември 2022 г., според данни от лондонската борса ICE. Тази тенденция се наблюдава на фона на атаките срещу газовата инфраструктура в Близкия изток. Цените са се повишили с над 30% от началото на деня, което довежда европейската цена на газа до близо 200 USD по-висока в сравнение с края на предходната търговска сесия.


Русия
Поставете оценка:
Оценка 5 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Поцинкована ПКП

    6 0 Отговор
    Ше одите пеш, бе! Ше седите гладни, бе! И ше се вмирисвате без вода и на тъмно, бе!

    15:24 19.03.2026

  • 2 Тоя пластичен експеримент

    1 2 Отговор
    Кво потрива ръце

    15:24 19.03.2026

  • 3 Купих 4 електрически тротинетки

    1 2 Отговор
    Който ще препродам с огромна печалба

    15:25 19.03.2026

  • 4 Евролибераст

    3 0 Отговор
    Само да не ядосаме раварите, че ще ни се разсърдят и няма да ни проговорят.

    15:26 19.03.2026

  • 5 Миротворецът

    5 0 Отговор
    "нобелов лауреат" настъпи мотиката. Яко ни дупе...

    15:38 19.03.2026

  • 6 Боруна Лом

    2 0 Отговор
    СИРЕЧ...ДА Д.. БЕДНИТЕ! РУСИЯ ПАК ПОБЕДИ!

    15:44 19.03.2026