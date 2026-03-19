Милър: Събитията в Близкия изток водят до мащабни последици в енергийния сектор

Събитията от последните дни в енергийните съоръжения в Близкия изток ще доведат до дългосрочни и мащабни последици. Това мнение избарзи председателят на Управителния съвет на Газпром Алексей Милър, коментирайки ситуацията на енергийните пазари във връзка с кризата в Близкия изток.

„Извънредните събития от последните дни в енергийните съоръжения в Близкия изток водят до последици с невероятен мащаб и дълготрайност. Образно казано, по отношение на ситуацията на международните енергийни пазари и бъдещата ѝ динамика, изглежда, че само мечките си почиват, докато само биковете се потят“, каза той.

При откриването на търговията в четвъртък европейската цена на газа надхвърли 850 USD за 1000 кубически метра за първи път от декември 2022 г., според данни от лондонската борса ICE. Тази тенденция се наблюдава на фона на атаките срещу газовата инфраструктура в Близкия изток. Цените са се повишили с над 30% от началото на деня, което довежда европейската цена на газа до близо 200 USD по-висока в сравнение с края на предходната търговска сесия.