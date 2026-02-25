Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Маркъс Рашфорд пред постоянен договор с Барса

25 Февруари, 2026 21:23 511 0

Договорът за наема му изтича през юни

Маркъс Рашфорд пред постоянен договор с Барса - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Барселона е на финалната права в преговорите за дългосрочно привличане на английската звезда Маркъс Рашфорд. Според авторитетния италиански журналист Фабрицио Романо, каталунският гранд и нападателят са в напреднала фаза на разговорите, които могат да доведат до подписване на постоянен контракт веднага след края на настоящия му наем.

Манчестър Юнайтед, който все още притежава правата върху 28-годишния футболист, е поставил ясни условия – Барса трябва да активира освобождаващата клауза на стойност 30 милиона евро, за да финализира сделката. Очаква се каталунците да направят всичко възможно, за да задържат Рашфорд, който се превърна в ключова фигура за отбора през този сезон.

През настоящата кампания Маркъс Рашфорд впечатли феновете на „Камп Ноу“ с 10 попадения в 34 срещи във всички турнири. Динамичният нападател бързо се адаптира към испанския футбол и се утвърди като един от най-опасните реализатори в състава на Барселона.

Договорът за наем на английския национал изтича през юни, а очакванията са, че до края на сезона ще има яснота относно бъдещето му.


