Още един си тръгна от Ботев Пловдив

Ботев Пловдив преживява поредна кадрова рокада, след като Тодор Киселичков официално напусна поста си на помощник-треньор. Новината бе потвърдена лично от опитния специалист, който изрази благодарността си към клуба и феновете за оказаното доверие и възможността да работи на стадион "Христо Ботев".

Киселичков, който се присъедини към "жълто-черните" през октомври миналата година, първоначално бе част от екипа на тогавашния старши треньор Иван Цветанов. След структурни промени в клуба, Цветанов пое ролята на спортен директор, а начело на отбора застана Димитър Димитров. Въпреки това, Киселичков остана в щаба и продължи да работи рамо до рамо с новия наставник.

"Искам да изкажа искрената си признателност към ръководството на Ботев Пловдив за поканата и доверието. За мен беше истинска чест да бъда част от този велик клуб. Пожелавам на отбора и всички свързани с него много успехи и победи занапред!", сподели Киселичков при раздялата си.

50-годишният треньор е добре познато име в българския футбол, с богата визитка, включваща престои в редица клубове като Спартак Варна, ЦСКА 1948, Добруджа, Етър, Ботев Враца, Арда, както и във втория ешелон – Локомотив (Горна Оряховица), Янтра Габрово, Черноморец Бургас, Септември Симитли и други.

В момента Киселичков е на финалната права към придобиване на престижния УЕФА Про лиценз.

С напускането на Киселичков, Ботев Пловдив продължава процеса на обновление в треньорския си щаб.