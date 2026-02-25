Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Драма до последния съдийски сигнал: Аталанта елиминира Борусия Дортмунд след инфарктен финал

25 Февруари, 2026 21:50 634 0

Бергамаските ще се изправят срещу победителя от двойката Байерн Мюнхен – Арсенал в следващата фаза

Драма до последния съдийски сигнал: Аталанта елиминира Борусия Дортмунд след инфарктен финал - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Вълнуваща футболна вечер в Бергамо! Аталанта поднесе истински спектакъл на своите фенове, след като срази Борусия Дортмунд с категоричното 4:1 и си осигури място на осминафиналите в Шампионската лига.

Италианците обърнаха общия резултат до 4:3 и оставиха „жълто-черните“ с горчив вкус от драматичната развръзка.

Още в началото на срещата домакините демонстрираха амбиция и хъс. Само пет минути след първия съдийски сигнал Лоренцо Бернаскони проби по лявото крило и подаде остро в наказателното поле. Защитникът на Дортмунд Рами Бенсебайни се намеси неубедително, а Джанлука Скамака се възползва и откри резултата за Аталанта.

Първото полувреме завърши с нов удар за гостите. В последната минута Давиде Дзапакоста стреля от границата на наказателното поле, топката рикошира в тялото на Бенсебайни и заблуди вратаря Грегор Кобел – 2:0 и равенство в общия резултат.

След почивката бергамаските не намалиха темпото. В 58-ата минута Марио Пашалич се измъкна от защитата на Дортмунд и с глава покачи на 3:0, след отлично центриране на Мартен де Роон. Така Аталанта за първи път поведе в общия резултат.

Гостите от Германия не се предадоха и върнаха интригата в 75-ата минута. Карим Адейеми се разписа с прецизен удар в горния десен ъгъл, след като се възползва от разбъркване в наказателното поле – 3:1 и ново изравняване в общия резултат.

Кулминацията настъпи в последните секунди на добавеното време. Рами Бенсебайни, който вече бе замесен в два от головете на Аталанта, извърши грубо нарушение срещу Никола Кръстович в наказателното поле. Алжирецът получи втори жълт картон и напусна терена, а съдията посочи бялата точка след консултация с ВАР. Лазар Самарджич не трепна и с мощен удар в горния ляв ъгъл оформи крайното 4:1, изпращайки Аталанта напред в турнира.

След този драматичен успех бергамаските ще се изправят срещу Байерн Мюнхен или Арсенал.


