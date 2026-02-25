Нови български победи на "Странджата" днес

Третият ден на Купа „Странджа“ стартира силно за българските боксьори. Актуалната носителка на трофея Златислава Чуканова и Венелина Поптолева се класираха за четвъртфиналите в категория до 51 килограма. Двете се доближиха на крачка от медалите, като могат да си гарантират отличие при победи в четвъртък вечер.

Злати записа победа над Михаела Бадеску. Румънката се оказа, че няма възможност да се противопостави на нашето момиче и така Чуканова продължи напред без да влага усилия. На четвъртфиналите утре тя ще се изправи срещу украинката Альона Унковска. От своя страна Вени Поптолева изигра здрав мач с друга представителка на Украйна – Ярослава Маринчук. Нашето момиче направи отлични първи два рунда, в които взе превес. В третата част съперничката ѝ също показа класата си, но Поптолева удържа успех за 4:1 съдийски гласа. Утре Вени ще спори за място на полуфинал срещу Кейтлин Фрайърс (Ирландия).

При 57-килограмовите Христеа Нинова допусна поражение. Тя отстъпи на много класната представителка на Бразилия Джесика Кутиньо с 0:5 съдийски гласа.