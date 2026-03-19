Димитър Кисимов е четвъртфиналист във Вилена

Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на тенис турнир от категория J300 на ITF във Вилена (Испания).

Поставеният под №2 българин победи на осминафиналите със 7:6(5), 6:3 №15 в схемата Амори Абас (Франция). Това е втора поредна победа за Кисимов на турнира без загубен сет. За място на полуфиналите той ще играе срещу Матей Виктор Келемен (Румъния).



В надпреварата на двойки Кисимов и Валентин Гонсалес-Галино (Испания) отпаднаха на четвъртфиналите след загуба с 6:7(5), 6:7 от Арен Байбарс (Турция) и Иън Дженингс (Ирландия).



Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, а през тази седмица заема №22 в световната ранглиста при юношите.