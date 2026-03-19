Димитър Кисимов е четвъртфиналист във Вилена

19 Март, 2026 06:47 768 2

  • тенис-
  • димитър кисимов -
  • сингъл -
  • турнир-
  • j300 -
  • itf -
  • вилена-
  • испания

Поставеният под №2 българин победи №15 в схемата Амори Абас от Франция

Димитър Кисимов е четвъртфиналист във Вилена - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Димитър Кисимов се класира за четвъртфиналите на сингъл при юношите на тенис турнир от категория J300 на ITF във Вилена (Испания).

Поставеният под №2 българин победи на осминафиналите със 7:6(5), 6:3 №15 в схемата Амори Абас (Франция). Това е втора поредна победа за Кисимов на турнира без загубен сет. За място на полуфиналите той ще играе срещу Матей Виктор Келемен (Румъния).


В надпреварата на двойки Кисимов и Валентин Гонсалес-Галино (Испания) отпаднаха на четвъртфиналите след загуба с 6:7(5), 6:7 от Арен Байбарс (Турция) и Иън Дженингс (Ирландия).


Димитър Кисимов е шампион на двойки при юношите от Откритото първенство на Австралия, а през тази седмица заема №22 в световната ранглиста при юношите.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    0 0 Отговор
    Сигурно е имало ирански дронове...

    06:51 19.03.2026

  • 2 Гост

    0 0 Отговор
    Езак за толкова пари и треньори гледай го няма мускул.

    06:58 19.03.2026

