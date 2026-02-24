Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович с вдъхновяващи думи към Линдзи Вон след тежките ѝ изпитания

Световноизвестната скиорка Линдзи Вон получи подкрепа от две от най-големите имена във футбола – Кристиано Роналдо и Златан Ибрахимович. След като американската легенда претърпя пет сложни операции заради ужасяващ инцидент по време на спускане на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, спортната общност се обедини около нея.

Вон сподели емоционално видео в профила си в Instagram, в което разкри, че най-накрая е напуснала болничната стая. Тя разказа за предстоящия дълъг процес на възстановяване, който включва преминаване от инвалидна количка към патерици, а след това и възможна нова операция за отстраняване на металните импланти.

„Ще ми трябва около година, за да се възстановят напълно костите ми. След това ще реша дали да премахна целия метал и ще се подложа на още една операция, за да оправя предната си кръстна връзка. Пътят ще е дълъг, но ще стигна до края. Поне вече съм извън болницата. Обичам ви всички!“, написа тя към своите последователи.

Сред стотиците коментари под публикацията изпъкнаха думите на Кристиано Роналдо, който вдъхна кураж на Вон с послание, достойно за истински шампион: „Истинските победители се познават не само по успехите си, но и по това, че никога не се предават. Планините, които си покорила, са нищо в сравнение със силата, която носиш в себе си. Продължавай напред – легендите винаги се изправят!“

Не по-малко мотивиращ бе и коментарът на шведския титан Златан Ибрахимович, който лаконично, но категорично заяви: „Да се предадеш не е опция“.