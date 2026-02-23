Вземете 50% отстъпка за хостинг от

България с 28-о място от 92 държави на Олимпиадата
  Тема: Зимни олимпийски игри

23 Февруари, 2026 09:57 1 019 10

Страната ни спечели два бронзови медала

България с 28-о място от 92 държави на Олимпиадата - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

България отново доказа, че духът на олимпийската борба е жив! Родните спортисти се наредиха на престижното 28-о място в официалната класация по медали на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, а в неофициалното подреждане, което включва и сребърното отличие на руския ски алпинист, страната ни заема 29-а позиция.

Това постижение е резултат от вдъхновяващите успехи на Тервел Замфиров и Лора Христова, които донесоха два бронзови медала за България.

След нас в класирането /от държавите, които са спечелили медал/ остава само Белгия, която се окичи с един бронз. Общият брой на нациите взели участие на Олимпиадата бе 92.

Този успех е истински повод за национална гордост, тъй като едва за пети път в историята си България попада сред отличените в медалното подреждане на зимна Олимпиада. Връщайки се назад във времето, през 1998 г. в Нагано страната ни се изкачи до 15-о място благодарение на златния триумф на Екатерина Дафовска. През 1980 г. в Лейк Плесид Иван Лебанов донесе бронз и 17-о място. В Солт Лейк Сити през 2002 г. Жени Раданова спечели сребро, а заедно с Ирина Никулчина добавиха бронзови отличия, което ни отреди 20-а позиция. През 2006 г. в Торино Раданова отново блесна със сребро и България се нареди 21-ва.

На върха на медалната таблица отново се изкачи Норвегия, която безапелационно доминира със зашеметяващите 18 златни, 12 сребърни и общо 41 медала. Впечатляващо е, че една трета от златните отличия са дело на Йоханес Клебо, който завоюва цели 6 титли в ски бягането – истински феномен! Съединените щати затвърдиха позицията си на вицешампиони с 12 златни, 12 сребърни и 9 бронзови медала – общо 33 отличия. Нидерландия се нареди трета, благодарение на доминацията си в бързото пързаляне с кънки, където спечели 10 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала.

Домакините от Италия записаха най-успешната си зимна Олимпиада досега с 10 златни, 6 сребърни и 14 бронзови отличия, но останаха четвърти заради едно по-малко сребро в сравнение с Нидерландия.

Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 13 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    7 7 Отговор
    Когато имахме държава, България винаги беше в първата седмица, а често и в първата тройка!

    Коментиран от #7, #8

    09:58 23.02.2026

  • 2 браво

    15 2 Отговор
    на Лора и Тервел! Две красиви български деца, които въпреки държавата успяха да отсрамят България. Бог да ги благослови!

    10:08 23.02.2026

  • 3 отличници

    4 0 Отговор
    Бряво!!!Желаем щастлив живот!

    11:11 23.02.2026

  • 4 България с 28-о място

    4 2 Отговор
    аре ве смешки

    България отново доказа
    че чекмеджарията я окрадоха

    11:26 23.02.2026

  • 5 хвалебственик

    1 1 Отговор
    Можеше да вземат медал и от биятслона чрез Тервел Пулев, ама Ханибал не можа да премине Алпите тази зима.

    11:42 23.02.2026

  • 6 Гинка

    3 0 Отговор
    Стефка Костадинова не се вижда и чува нито тук нито на олимпиадата.Да поздрави медалистите,до им пожелае успех в бъдеще.

    11:44 23.02.2026

  • 7 Фози

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    На зимни ????

    13:06 23.02.2026

  • 8 Май

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Нещо не си неред....

    14:12 23.02.2026

  • 9 бушприт

    0 0 Отговор
    Йоханес Клаебо,

    15:24 23.02.2026

  • 10 Наблюдател

    0 0 Отговор
    1994 г бяхме бая закъсали икономически,и хоп,изведнъж нашите златни момчета станаха четвърти в света! После след няколко години се постабилизира държавата. Дано и сега този успех на Олимпиадата да е на хубаво!

    17:36 23.02.2026

