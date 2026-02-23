България с 28-о място от 92 държави на Олимпиадата

България отново доказа, че духът на олимпийската борба е жив! Родните спортисти се наредиха на престижното 28-о място в официалната класация по медали на Олимпийските игри в Милано-Кортина 2026, а в неофициалното подреждане, което включва и сребърното отличие на руския ски алпинист, страната ни заема 29-а позиция.

Това постижение е резултат от вдъхновяващите успехи на Тервел Замфиров и Лора Христова, които донесоха два бронзови медала за България.

След нас в класирането /от държавите, които са спечелили медал/ остава само Белгия, която се окичи с един бронз. Общият брой на нациите взели участие на Олимпиадата бе 92.

Този успех е истински повод за национална гордост, тъй като едва за пети път в историята си България попада сред отличените в медалното подреждане на зимна Олимпиада. Връщайки се назад във времето, през 1998 г. в Нагано страната ни се изкачи до 15-о място благодарение на златния триумф на Екатерина Дафовска. През 1980 г. в Лейк Плесид Иван Лебанов донесе бронз и 17-о място. В Солт Лейк Сити през 2002 г. Жени Раданова спечели сребро, а заедно с Ирина Никулчина добавиха бронзови отличия, което ни отреди 20-а позиция. През 2006 г. в Торино Раданова отново блесна със сребро и България се нареди 21-ва.

На върха на медалната таблица отново се изкачи Норвегия, която безапелационно доминира със зашеметяващите 18 златни, 12 сребърни и общо 41 медала. Впечатляващо е, че една трета от златните отличия са дело на Йоханес Клебо, който завоюва цели 6 титли в ски бягането – истински феномен! Съединените щати затвърдиха позицията си на вицешампиони с 12 златни, 12 сребърни и 9 бронзови медала – общо 33 отличия. Нидерландия се нареди трета, благодарение на доминацията си в бързото пързаляне с кънки, където спечели 10 златни, 7 сребърни и 3 бронзови медала.

Домакините от Италия записаха най-успешната си зимна Олимпиада досега с 10 златни, 6 сребърни и 14 бронзови отличия, но останаха четвърти заради едно по-малко сребро в сравнение с Нидерландия.