Джесика Пегула с драматичен обрат и билет за финала в Дубай

Американската тенисистка Джесика Пегула демонстрира изключителен характер и воля, след като обърна Аманда Анисимова и си осигури място на финала на престижния турнир в Дубай, провеждащ се на твърди кортове.

В истински трилър, продължил малко над два часа, Пегула, която заема пето място в световната ранглиста и е четвърта поставена в надпреварата, надделя над сънародничката си Анисимова (№2 в схемата) с резултат 1:6, 6:4, 6:3.

Началото на срещата не предвещаваше подобен развой – Пегула допусна тежка загуба в първия сет, отстъпвайки с 1:6. Във втората част обаче тя показа борбен дух, наваксвайки пасив от 0:2 гейма и реализирайки три пробива, за да изравни резултата след 6:4. Третият сет се превърна в истинска битка на нерви, в която само една възможност за пробив се откри – и тя бе оползотворена от Пегула. Със стабилна игра и хладнокръвие тя удържа преднината си и затвори мача с 6:3, печелейки заслужено аплодисментите на публиката.

В решаващия двубой за титлата Джесика Пегула ще се изправи срещу победителката от другия полуфинал между Коко Гоф (САЩ) и Елина Свитолина (Украйна).