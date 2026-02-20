Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Тенис »
Джесика Пегула с драматичен обрат и билет за финала в Дубай

Джесика Пегула с драматичен обрат и билет за финала в Дубай

20 Февруари, 2026 21:26 647 0

  • тенисистка -
  • джесика пегула -
  • финал-
  • турнир -
  • дубай-
  • аманда анисимова-
  • сащ

Американката отстрани трудно сънародничката си Аманда Анисимова

Джесика Пегула с драматичен обрат и билет за финала в Дубай - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Американската тенисистка Джесика Пегула демонстрира изключителен характер и воля, след като обърна Аманда Анисимова и си осигури място на финала на престижния турнир в Дубай, провеждащ се на твърди кортове.

В истински трилър, продължил малко над два часа, Пегула, която заема пето място в световната ранглиста и е четвърта поставена в надпреварата, надделя над сънародничката си Анисимова (№2 в схемата) с резултат 1:6, 6:4, 6:3.

Началото на срещата не предвещаваше подобен развой – Пегула допусна тежка загуба в първия сет, отстъпвайки с 1:6. Във втората част обаче тя показа борбен дух, наваксвайки пасив от 0:2 гейма и реализирайки три пробива, за да изравни резултата след 6:4. Третият сет се превърна в истинска битка на нерви, в която само една възможност за пробив се откри – и тя бе оползотворена от Пегула. Със стабилна игра и хладнокръвие тя удържа преднината си и затвори мача с 6:3, печелейки заслужено аплодисментите на публиката.

В решаващия двубой за титлата Джесика Пегула ще се изправи срещу победителката от другия полуфинал между Коко Гоф (САЩ) и Елина Свитолина (Украйна).


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове