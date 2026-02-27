Новини
Спорт »
Световен футбол »
Лоши новини за Байерн: Хироки Ито аут заради нова травма

Лоши новини за Байерн: Хироки Ито аут заради нова травма

27 Февруари, 2026 18:08 435 1

  • байерн мюнхен-
  • хироки ито-
  • бундеслига

Защитникът е скъсал мускулни влакна

Лоши новини за Байерн: Хироки Ито аут заради нова травма - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Байерн Мюнхен ще трябва да се справя без един от ключовите си защитници в следващите седмици. Японският национал Хироки Ито получи неприятна контузия, която ще го извади от терена за период между две и три седмици, потвърдиха официално от баварския гранд.

Според информацията, Ито е скъсал мускулни влакна в дясното си бедро – травма, която изисква внимателно и постепенно възстановяване.

Това е пореден удар за 24-годишния бранител, който от пристигането си на „Алианц Арена“ от Щутгарт не спира да се сблъсква с физически проблеми. Въпреки трудностите, през настоящия сезон Ито успя да запише 15 участия във всички турнири, като се отчете с един гол и две асистенции – принос, който не остана незабелязан от феновете и треньорския щаб.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    0 0 Отговор
    Мислих, мислих и се не моем са сета да съм го карал некога да оди да става ритнитопковец. Ако ще да са оправа, мене ми е през хея за тоо жлътия.

    18:16 27.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове