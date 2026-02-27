Лоши новини за Байерн: Хироки Ито аут заради нова травма

Байерн Мюнхен ще трябва да се справя без един от ключовите си защитници в следващите седмици. Японският национал Хироки Ито получи неприятна контузия, която ще го извади от терена за период между две и три седмици, потвърдиха официално от баварския гранд.

Според информацията, Ито е скъсал мускулни влакна в дясното си бедро – травма, която изисква внимателно и постепенно възстановяване.

Това е пореден удар за 24-годишния бранител, който от пристигането си на „Алианц Арена“ от Щутгарт не спира да се сблъсква с физически проблеми. Въпреки трудностите, през настоящия сезон Ито успя да запише 15 участия във всички турнири, като се отчете с един гол и две асистенции – принос, който не остана незабелязан от феновете и треньорския щаб.