Стана ясна неустойката на Рубен Аморим

Манчестър Юнайтед се изправя пред сериозен финансов удар след раздялата с португалския треньор Рубен Аморим. Според информация, разпространена от ДПА, компенсацията за прекратения договор на специалиста може да достигне внушителните 15,9 милиона паунда.

Рубен Аморим, който пое кормилото на "червените дяволи" преди едва 14 месеца, напусна "Олд Трафорд" на 5 януари, след като публично разкритикува управленската структура и вътрешната йерархия на клуба. Напрежението между него и ръководството се натрупваше отдавна, а незадоволителните резултати само ускориха развръзката. Заедно с него си тръгнаха и петима от неговите най-близки помощници.

Любопитна подробност излезе наяве след публикуването на финансовите отчети на Манчестър Юнайтед на Нюйоркската фондова борса. В документацията се посочва, че клубът е заделил 6,3 милиона паунда за отписване на нематериални активи, както и провизия от 15,9 милиона паунда – максималната възможна сума, която може да бъде изплатена на Аморим и екипа му в зависимост от бъдещото им професионално развитие. Ако 41-годишният треньор си намери нова работа в определен срок, сумата може да бъде редуцирана. Освен това, Манчестър Юнайтед вече е платил 6,3 милиона паунда като неустойка за предсрочното прекратяване на договора на Аморим със Спортинг Лисабон.

Припомняме, че през ноември 2024 г. клубът официално потвърди, че е превел 10 милиона паунда на португалския гранд, за да привлече Аморим като наследник на Ерик тен Хаг. Самото освобождаване на нидерландския специалист също не излезе евтино – компенсацията за него възлезе на 10,4 милиона паунда. Сметките показват, че само за последните двама мениджъри – с всички трансферни и неустойки, Манчестър Юнайтед е похарчил над 37 милиона паунда. Това поставя под въпрос ефективността на управленските решения в клуба и подчертава колко скъпо може да струва една треньорска рокада на най-високо ниво във футбола.