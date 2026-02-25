Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
Спорт »
Бг футбол »
Козмин Моци: Шансовете ни за титлата намаляха драстично

Козмин Моци: Шансовете ни за титлата намаляха драстично

25 Февруари, 2026 18:06 755 2

  • директор-
  • лудогорец -
  • козмин моци-
  • шампионската титла-
  • ботев пловдив-
  • шампион -
  • ференцварош -
  • лига европа

Шефът в Лудогорец говори при заминаването на тима за реванша с Ференцварош

Козмин Моци: Шансовете ни за титлата намаляха драстично - 1
Снимка: БГНЕС
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци сподели, че шансовете на отбора за шампионската титла са намалели значително след загубата от Ботев Пловдив. Той говори пред медиите преди заминаването на тима за Будапеща, където утре българският шампион ще се изправи срещу местния Ференцварош в среща-реванш от плейофния кръг в турнира Лига Европа. Лудогорец има аванс от 2:1 след първия мач в Разград преди седмица.

"В първенството трябва да сме реалисти - да знаем, че шансовете ни намаляха драстично след последния резултат с Ботев. Сега обаче отиваме към Будапеща. Сигурни сме, че ни чака тежък мач. Няма значение резултатът от първия двубой. Отиваме там да се борим за нашата чест.

Няма такава преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да успеем да се класираме напред. Трябва да се борим за всяка топка и да използваме преднината от първия мач в наша полза.

Мачовете във вътрешното първенство стават все по-малко. Преднината от десет точки, която Левски има, според мен е голяма. Трябва да играем всички двубои до края и ще видим в края на месец май какво ще стане", каза Моци.

Той коментира и привличането на Алберто Салидо от Берое. Испанският нападател проведе първа тренировка с новите си съотборници днес сутринта о отпътува с тима за Будапеща, въпреки че няма да има право да играе срещу Ференцварош.

"Гледали сме този футболист много внимателно в последните 6-7 месеца. Това не беше решение, което сме го взели на момента. Заедно с треньорския щаб уточнихме, че той е най-добрият вариант за нашия отбор и тимът ни има нужда от такъв футболист", каза още Моци.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мдаааа

    1 1 Отговор
    НЕ СЕ ПРАВИ НА ОЩИПАНА МОМА. КОНЕКРАДЕЦ . Я КАЖИ КОГА ДОМУЗА ПОДАРИ ТИТЛАТА НА ГОВЯЖДИЯ САТЕЛИТ ?

    18:59 25.02.2026

  • 2 Сзо

    0 0 Отговор
    Продадохте се на Гонзо Раев, за да стане Уефски шампион.

    20:02 25.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове