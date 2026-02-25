Козмин Моци: Шансовете ни за титлата намаляха драстично

Техническият директор на Лудогорец - Козмин Моци сподели, че шансовете на отбора за шампионската титла са намалели значително след загубата от Ботев Пловдив. Той говори пред медиите преди заминаването на тима за Будапеща, където утре българският шампион ще се изправи срещу местния Ференцварош в среща-реванш от плейофния кръг в турнира Лига Европа. Лудогорец има аванс от 2:1 след първия мач в Разград преди седмица.

"В първенството трябва да сме реалисти - да знаем, че шансовете ни намаляха драстично след последния резултат с Ботев. Сега обаче отиваме към Будапеща. Сигурни сме, че ни чака тежък мач. Няма значение резултатът от първия двубой. Отиваме там да се борим за нашата чест.

Няма такава преднина, която да ни успокои. Трябва да дадем голяма битка, за да успеем да се класираме напред. Трябва да се борим за всяка топка и да използваме преднината от първия мач в наша полза.

Мачовете във вътрешното първенство стават все по-малко. Преднината от десет точки, която Левски има, според мен е голяма. Трябва да играем всички двубои до края и ще видим в края на месец май какво ще стане", каза Моци.

Той коментира и привличането на Алберто Салидо от Берое. Испанският нападател проведе първа тренировка с новите си съотборници днес сутринта о отпътува с тима за Будапеща, въпреки че няма да има право да играе срещу Ференцварош.

"Гледали сме този футболист много внимателно в последните 6-7 месеца. Това не беше решение, което сме го взели на момента. Заедно с треньорския щаб уточнихме, че той е най-добрият вариант за нашия отбор и тимът ни има нужда от такъв футболист", каза още Моци.