Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
Удар по джоба: марулята поскъпна до 1 евро за бройка

Удар по джоба: марулята поскъпна до 1 евро за бройка

28 Февруари, 2026 20:47 389 6

  • маруля-
  • лук-
  • домати-
  • великден-
  • пости

Цените на повечето плодове и зеленчуци продължават да се вдигат

Удар по джоба: марулята поскъпна до 1 евро за бройка - 1
Снимка: БГНЕС/Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В сезона на Великденските пости по пазарите най-много се търсят зелените салати. На пазара цените на марулите са скочили двойно, съобщава Нова тв.

Цените на марулите на общинския пазар в Асеновград варират от 77 цента до 1 евро за бройка. Цената им е двойно по-висока в сравнение с миналата година. Домат струва повече от 2.50 евро за килограм, цените на краставиците също са високи, изброи news.bg.

Ангел Панев е оранжериен производител в пловдивското село Чешнегирово. От 40-години отглежда марули и репички. Тази година е засял 13 оранжерии. И въпреки, че марулята не е капризна култура, разходите ѝ за производството са скочили.

Панев разказва, че цените на семената и торовете са се увеличили със 100%. Тази зима е засял само къдрава маруля, защото обикновената права се търси по-малко на пазара. Това е защото тя е по-мека, по-крехка и по-вкусна. Зелената салата от маруля, лук, репичка и краставица излиза около 3,14 евро.


София / България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пустиня(к)

    2 0 Отговор
    Аз затва набивам пражоли.

    20:48 28.02.2026

  • 2 Невероятно

    2 0 Отговор
    Но факт - най евтино е да ядете пържоли!

    Коментиран от #5

    20:48 28.02.2026

  • 3 Ццц

    4 1 Отговор
    Маруля от 1 евро не е незаконосъобразно! Има икономическа обосновка за поскъпването - приехме еврото! 🤣🤣🤣

    20:54 28.02.2026

  • 4 Помак

    2 0 Отговор
    Салата пресен лук и чесън ..са Предимно от помакия( помакия е област от Казанлък натам ) ..хубаво загънати при бране в одеяла в които са спали сношти берачите ....и закуската ви в помакия така се покрива с някое одеяло или чаршав...и вие ставате штасливи ...Адам Го вади и отивате да ядете ..

    20:55 28.02.2026

  • 5 Има

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Невероятно":

    ...и банани колкото си щеш , а шебеците де скачаха за тях по площадите да си ги рупат с това де няма зъби...

    20:56 28.02.2026

  • 6 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.

    2 0 Отговор
    Браво!!! Стигнахте Москва! Принас марулята отдавна е 90 рубли=1 евро

    20:56 28.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове