Нейнски: Намираме се в напълно нова ситуация в Близкия изток

Нейнски: Намираме се в напълно нова ситуация в Близкия изток

2 Март, 2026 13:39 1 179 50

  • надежда нейнски-
  • близък изток-
  • иран

Министър Нейнски подкрепи провеждането на съвместно заседание на министрите на външните работи на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива

Нейнски: Намираме се в напълно нова ситуация в Близкия изток - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министърът на външните работи Надежда Нейнски участва в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи”, на което беше обсъдена ситуацията в Близкия изток. Заседанието се проведе на 1 март, съобщиха днес от пресцентъра на МВнР.

Министрите на външните работи изразиха силно безпокойство от ескалацията на военните удари в региона и последиците за регионалната и европейската сигурност. Изразена бе силна подкрепа за партньорите на ЕС в Залива след ударите на Иран. Потвърдена бе необходимостта от спазване на принципите на международното право и Устава на ООН. Подчертана бе необходимостта от връщане на масата на преговорите, както и изпълнение от страна на Иран на всички задължения по линия на Договора за неразпространение на ядрените оръжия.

Министрите обмениха информация относно проведените до момента дипломатически контакти със страните от региона и се ангажираха да продължат тясната координация помежду си, включително по отношение на сигурността на европейските граждани и тяхната евакуация.

В изказването си министър Нейнски подчерта, че се намираме в напълно нова ситуация в Близкия изток с потенциални негативни последици за региона и Европа. Нужно е да убедим новото ръководство на Иран в необходимостта от връщане на масата на преговорите и отказ от ядрената му програма и програмата за развитие на балистични ракети, както и от спиране на подкрепата за руската военна агресия срещу Украйна.

Министър Нейнски подкрепи провеждането на съвместно заседание на министрите на външните работи на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива. Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация.


  • 1 ....

    51 1 Отговор
    Тая, колкото по - малки говори, толкова по - добре.

    13:41 02.03.2026

  • 2 Последния Софиянец

    47 2 Отговор
    Тази лъжеше че Иран няма да посмее да удари ЕС.А снощи Кипър е под град от ракети и дронове.

    Коментиран от #25

    13:41 02.03.2026

  • 3 Последния Софиянец

    36 1 Отговор
    В 18 ч протест пред Министерския съвет.

    13:41 02.03.2026

  • 4 Мурка

    25 1 Отговор
    пфу КУКАР ДЖА ДРЪ ТА

    13:41 02.03.2026

  • 5 Сталин

    51 2 Отговор
    Тая еврейска змия вкара България във война ,вижте и грозна мутра ,това е лицето на кошерните уроди които ограбиха и съсипаха България

    13:42 02.03.2026

  • 6 Нали

    43 1 Отговор
    вчера си говорила с външния министър на Израел , който ти бил обещал...... съдействие ? Неуточнено какво , де ! А , че ситуацията е нова , кой не го знае ?! По - добре се покрий !

    13:42 02.03.2026

  • 7 Вашето мнение

    34 1 Отговор
    Това изречение може да го изрече само кръгъл идиот от правителството на ппдб - петрохан. "Нужно е да убедим новото ръководство на Иран в необходимостта от връщане на масата на преговорите и отказ от ядрената му програма и програмата за развитие на балистични ракети, както и от спиране на подкрепата за руската военна агресия срещу Украйна".

    13:42 02.03.2026

  • 8 Гичка

    33 2 Отговор
    Затваряй си устата ма!

    13:43 02.03.2026

  • 9 СДС

    27 1 Отговор
    СДС коалата се показва доста често..

    13:44 02.03.2026

  • 10 Хмм

    21 2 Отговор
    и преди беше така, но ги евакуираха, некадърниците на Костов - "да нахраним журналистите", в Дубай са обикновени туристи, разрешили са им безплатен хотел, но как ще се изхранват, де го атанасов да се изкаже колко е доволен от синьожълтата панделка

    13:44 02.03.2026

  • 11 Вредни

    28 2 Отговор
    Пипкавите изпревариха и гербаджиите и новите началници, с избора на тази неадекватна баба за министър. Сега се налага да слушаме глупости и да виждаме самодейни и безумни действия от името на страната.

    13:44 02.03.2026

  • 12 Пич

    27 0 Отговор
    НаТка си е все в нова ситуация, защото мозъка и е колкото на египетска мумия !!! На мумиите първо им вадят мозъка и им бинтоват устата !!! На НаТка са пропуснали да бинтоват устата, и резултатите са катастрофални.....

    13:45 02.03.2026

  • 13 Мисира

    23 0 Отговор
    По принцип знаеш ли къде си изобщо!Защото изглежда че не.

    13:46 02.03.2026

  • 14 Мумията се завръща

    25 0 Отговор
    Кога успя да се измъкнеш от пирамидата и да размотаеш бинтовете, дъще на дявола? ...Но ние сме гледали този филм и знаем как ще свърши... Доброто побеждава!

    13:47 02.03.2026

  • 15 Софиянец

    20 0 Отговор
    Тази е емоционално стабилно колкото чувал с плъхове 😂 натъпчете я с лекарства и я пращайте болнични

    13:47 02.03.2026

  • 16 Абе,

    20 0 Отговор
    крадливия вампир,да връща гаража на УБО на народа !

    13:48 02.03.2026

  • 17 стоян георгиев

    21 0 Отговор
    Тая хахвелница дали осъзнава коя година сме и на каква роля са я поставили 🤭

    13:48 02.03.2026

  • 18 Хмм

    21 0 Отговор
    вместо да се опита да върне българите тя се загрижила да се върнел Иран не знам къде си, какво да се чудим, какво направи като министърка на костов за медицинските сестри, абсолютно нищо, добре че се смени властта, за да ги върне в България, абе как предишното првителство върна българите от района, а тази нищо неможела да направи, да си подава оставката

    13:49 02.03.2026

  • 19 Варненец

    21 0 Отговор
    Джо Байдън изглежда по-жизнен от тоя труп с грим!

    13:49 02.03.2026

  • 20 Някой

    20 0 Отговор
    Самолетите на летище София са очевидно за презареждат самолети за нападение на Иран. Нашите местни предатели подлоги ни включват в чужда война.
    Като говори тази за неразпространение на ядрено оръжие, защо не каже за Израел и как се сдобиват с такова и ракети Джеронимо?
    САЩ и Израел създават идеала да имаш ядрено оръжие, че да не те закачат. Е нищо не могат да кажат на Ким Чен Ун.

    13:51 02.03.2026

  • 21 защо

    21 0 Отговор
    Даа. Ще ги евакуира като медицинските сестри от Либия. И ще ни задължи с 90 милиардния заем /подарък/ за Украйна.

    Коментиран от #28

    13:51 02.03.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Пич

    9 0 Отговор
    Екзорсист:
    - Веднага някой да ми я покаже къде е тая...

    13:54 02.03.2026

  • 25 Фокс

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    В английската колониална част на кипър и Великобритания не са в прогнилия Ес

    13:55 02.03.2026

  • 26 Само питам

    16 0 Отговор
    Интересува ли го някой мнението на тая дърта чанта ?

    13:58 02.03.2026

  • 27 пешо

    14 0 Отговор
    не показвайте мумията

    13:58 02.03.2026

  • 28 Вашето мнение

    14 1 Отговор

    До коментар #21 от "защо":

    Тая мумия ще се запомни с няколко реплики нахранете журналистите по времето на костов и ами ако са виновни, по повод на нашите сестри в Либия. Не знам как, ама такива човешки хамелиони винаги намират пролука към власта.

    13:59 02.03.2026

  • 29 Коста

    14 0 Отговор
    И тая разтоваря с призраците . Също онова плашило Поптодорова .

    13:59 02.03.2026

  • 30 СВД

    6 0 Отговор
    Всички здрави сили излезте с декларация, осъдете агресията, окажете помощ на нападнатата страна и наложете санкции! Нищо не съм казал....!

    14:03 02.03.2026

  • 31 Хулиганос

    6 1 Отговор
    Тая тъ.а офсъ ще яде хурката ако ни напукат и нас с дронове и ракети.

    14:03 02.03.2026

  • 32 Присмехулник

    8 0 Отговор
    Кои сте вие, които ще убеждавате?!

    14:04 02.03.2026

  • 33 Кичка

    11 0 Отговор
    Крайно време е д-р Гълъбова да си прибере пациентите.

    14:05 02.03.2026

  • 34 Истината

    10 1 Отговор
    До кога този Вам пир ще дава мнение за каквото и да било, да заминава на бунището на историята заедно с Мавъра и Гнома.

    14:05 02.03.2026

  • 35 Хмм

    13 1 Отговор
    какво да очакваме от хора, които боготворят тези, които ни вкараха в Тристранния пакт на страната на Хитлер, сега развват синьожълти знамена и пет пари не дават за България

    14:05 02.03.2026

  • 36 Перо

    10 1 Отговор
    Еврейската скумрия не казва кой е агресора!

    14:05 02.03.2026

  • 37 Казвам

    9 1 Отговор
    Тая е българската Кая Калас -също толкова "Умна" и също толкова отвратителна!

    14:06 02.03.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Хмм

    5 2 Отговор
    къде е премиерът гюров, мачле с Бербатов в МС?

    14:07 02.03.2026

  • 40 000

    3 1 Отговор
    новата ситуация е, че западното господство над света приключи.

    14:08 02.03.2026

  • 41 ШЕФА

    7 2 Отговор
    Кой ти иска мнението Ма мър..... ти си никоя,една продажна некадърница и престъпница която съсипа живото на десет бълг.семейства и това нито един журналист не смее да го каже и да я попита с каква физиономия излиза да говори,като най малкото трябваше да е в затвора.

    Коментиран от #43

    14:09 02.03.2026

  • 42 Хмм

    5 0 Отговор
    най-смешното е, че Радости Василев и той заседнал в Дубай, хората си броят стотинките, а той отмаря в Дубай на море, не можа да издържи два месеца предизборна кампания, а иска да гласуват за него

    14:11 02.03.2026

  • 43 123

    5 0 Отговор

    До коментар #41 от "ШЕФА":

    тази е продукт на дс и костов. сега е лицето на ппдб.

    14:11 02.03.2026

  • 44 Сандьо

    1 0 Отговор
    Намирам се е в Петрохан,бера боров от нки , а след това с Васко ухото ще пием чай.запряноф и Нейнски ни пазят о аз съм спокоен

    14:18 02.03.2026

  • 45 ЦИРК

    2 0 Отговор
    Най-доброто което може да направи Нейнски в момента е да мълчи. Да работи там за прибирането на нашите туристи от близкия изток и толкова. Ако "партньори" и "съюзници" я карат да взема някакви решения, да се измъква че тя е служебен министър и докато не се излъчи реводно правителсто, тя няма правомощия. Най-добре да повтаря като латерна че е Българската позиция е за деескалация и спазване на международното право, всички други приказки са вредни и опасни на този етап.

    А ако иска да свърши някаква полезна работа за България, то трябва да почне да хленчи и да мрънка на Брюксел за пари и помощ от фронтекс за защита на границата с Турция. Бежанския поток ще бъде убийствен и до седмица ще почне да се засилва.

    14:19 02.03.2026

  • 46 Нито

    2 0 Отговор
    дума за агресорите и с нищо непровокираното вероломно нападение. Нито лозунги, че ще подпомагаме нападнатия Иран до край.
    Евро фашизмът си показа рогата след толкова години под прикритие на "ценности" и "права на човека". Много разочароващо. Никой вече няма илюзии за истинската цел на цялото ТКЗС наречено Европейски съюз. Никой.

    14:19 02.03.2026

  • 47 Нада

    1 0 Отговор
    Войната е с грозно лице но Нейнски не и отстъпва…Как си представя тази тетка,че нещо зависи от нея?Заради нея медицинските ни сестри в Либия гниха в затвора,а сега всички сме на ред…..Така е,като търпим случаиниците които ни натресе др.Йотова.В кабинета няма един,които да разбира нещо от военно дело,а за геополитика да не говорим.Запрянов спи и плещи дивотии Гюров ни обеснява,че всичко е ок но самолетите почнаха да заеждат с гориво и ние сме в центъра на това.Освен Костадинов и ИТН до някъде никои друг политик не гъква.НС трябва да задължи Йотова да направи изявление и да каже кой сега е агресора.Да обели две думи на народа си,а не да се готви за 3 март като час от предизборната си кампания.Ако така я кара ще види президенството през крив макарон.България не иска ВОЙНА!!!!!

    14:24 02.03.2026

  • 48 Горски

    2 0 Отговор
    Бай Дончо влезе ли с ботуши на терен, ще се забатачи с години, тък като тва не е Ирак с неговия равнинен терен - там са планини и плата, много подходящи за партизанска война. И междувременно ще загуби междинните избори, а с тях и всяка възможност да продължи американската перестройка в някаква смислена форма.Което донякъде обяснява защо "западните съюзници" също го поощряват в тая авантюра - за тях е добре дошла смяна на караула във Вашингтон.

    14:26 02.03.2026

  • 49 АИ-ГПТ

    0 0 Отговор
    Ако трябва чисто хипотетично да дам ориентировъчна прогноза „по усещане“, без да стъпвам на конкретни данни, бих казал, че една нова или по-малка коалиция около фигура като Румен Петров по-скоро би се движила в диапазона между 5% и 15%, освен ако няма много силна мобилизация или извънредна ситуация.

    14:30 02.03.2026

  • 50 ТАЯ ЗАЩО

    0 0 Отговор
    Даде разрешение за кацане на 19 американски самолети на летището в София?! Всички държави от Източна Европа отказаха,ние се съгласихме.България става така лесна мишена и страна в конфликта в Близкия изток.Абсолютно куха лейка.

    14:32 02.03.2026

