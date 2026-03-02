Нейнски: Намираме се в напълно нова ситуация в Близкия изток

Министърът на външните работи Надежда Нейнски участва в извънредно видеоконферентно заседание на Съвет „Външни работи”, на което беше обсъдена ситуацията в Близкия изток. Заседанието се проведе на 1 март, съобщиха днес от пресцентъра на МВнР.
Министрите на външните работи изразиха силно безпокойство от ескалацията на военните удари в региона и последиците за регионалната и европейската сигурност. Изразена бе силна подкрепа за партньорите на ЕС в Залива след ударите на Иран. Потвърдена бе необходимостта от спазване на принципите на международното право и Устава на ООН. Подчертана бе необходимостта от връщане на масата на преговорите, както и изпълнение от страна на Иран на всички задължения по линия на Договора за неразпространение на ядрените оръжия.
Министрите обмениха информация относно проведените до момента дипломатически контакти със страните от региона и се ангажираха да продължат тясната координация помежду си, включително по отношение на сигурността на европейските граждани и тяхната евакуация.
В изказването си министър Нейнски подчерта, че се намираме в напълно нова ситуация в Близкия изток с потенциални негативни последици за региона и Европа. Нужно е да убедим новото ръководство на Иран в необходимостта от връщане на масата на преговорите и отказ от ядрената му програма и програмата за развитие на балистични ракети, както и от спиране на подкрепата за руската военна агресия срещу Украйна.
Министър Нейнски подкрепи провеждането на съвместно заседание на министрите на външните работи на ЕС и Съвета за сътрудничество в Залива. Приоритет номер едно остава сигурността на нашите граждани в региона и дейностите по тяхната евакуация.
20 Някой
САЩ и Израел създават идеала да имаш ядрено оръжие, че да не те закачат. Е нищо не могат да кажат на Ким Чен Ун.
САЩ и Израел създават идеала да имаш ядрено оръжие, че да не те закачат. Е нищо не могат да кажат на Ким Чен Ун.
13:51 02.03.2026
До коментар #2 от "Последния Софиянец":В английската колониална част на кипър и Великобритания не са в прогнилия Ес
До коментар #21 от "защо":Тая мумия ще се запомни с няколко реплики нахранете журналистите по времето на костов и ами ако са виновни, по повод на нашите сестри в Либия. Не знам как, ама такива човешки хамелиони винаги намират пролука към власта.
До коментар #41 от "ШЕФА":тази е продукт на дс и костов. сега е лицето на ппдб.
А ако иска да свърши някаква полезна работа за България, то трябва да почне да хленчи и да мрънка на Брюксел за пари и помощ от фронтекс за защита на границата с Турция. Бежанския поток ще бъде убийствен и до седмица ще почне да засилва.
Евро фашизмът си показа рогата след толкова години под прикритие на "ценности" и "права на човека". Много разочароващо. Никой вече няма илюзии за истинската цел на цялото ТКЗС наречено Европейски съюз. Никой.
