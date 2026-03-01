Новини
Маркъс Рашфорд остава на „Камп Ноу“

1 Март, 2026 17:30 535 0

Футболистът е близо до постоянен договор с Барселона

Снимка: БГНЕС/EПA
Барселона е на път да осъществи един от най-значимите си трансфери през последните години, след като постигна пълно съгласие с Манчестър Юнайтед за постоянния трансфер на английската звезда Маркъс Рашфорд. Каталунският колос вече е договорил всички ключови параметри по сделката, като единствената пречка пред официалното обявяване остава спазването на строгите изисквания за финансов феърплей в Ла Лига.

След месеци на интензивни преговори, ръководството на Барса и агентите на Рашфорд са стигнали до консенсус относно личните условия и трансферната сума. Въпреки първоначалните опити на испанския гранд да намали цената, Манчестър Юнайтед остана непреклонен и настоя за пълната стойност от 30 милиона евро. В крайна сметка, Барселона прие условията, а плащането ще бъде разсрочено на три равни годишни вноски по 10 милиона евро.

Любопитен детайл около сделката е, че 28-годишният нападател е проявил изключителна гъвкавост, като се е съгласил на значително по-ниско възнаграждение. Това решение е продиктувано от желанието му да остане в Испания и да се впише в лимитите на заплатите, наложени от Ла Лига. Рашфорд не крие, че се чувства отлично в Барселона и вижда бъдещето си именно на „Камп Ноу“.

Още от пристигането си под наем през миналото лято, английският национал се превърна в ключова фигура за „блаугранас“. С 10 гола и 11 асистенции от началото на сезона, Рашфорд не само оправда доверието на спортно-техническия щаб, но и убеди ръководството, че заслужава да остане за постоянно. Още през декември стана ясно, че позициите му в отбора са стабилни, а сега трансферът изглежда въпрос на време.

Договорът за наем между двата клуба включваше опция за откупуване, която Барса вече е готова да активира. Личните условия с Рашфорд са били уточнени още при пристигането му, което улеснява процеса и елиминира нуждата от нови преговори. Очаква се контрактът да бъде с продължителност между 3 и 4 години, като се взема предвид възрастта на футболиста.

В момента единствената спънка пред официалното обявяване на трансфера е одобрението на финансовите параметри от страна на Ла Лига. Ако Барселона успее да вмести сделката в рамките на финансовия феърплей, Маркъс Рашфорд ще облече официално екипа на „блаугранас“ и след края на настоящия сезон.

Самият Рашфорд е категоричен, че иска да продължи да се развива в Испания и вярва, че може да върне най-добрата си форма именно на „Камп Ноу“. Всички индикации сочат, че английският нападател ще бъде част от дългосрочните планове на Барселона, а феновете вече тръпнат в очакване на официалното потвърждение.


