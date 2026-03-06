Новини
Спорт »
Зимни спортове »
Владимир Зографски с исторически успех – първи подиум за България в Световната купа по ски скокове!

Владимир Зографски с исторически успех – първи подиум за България в Световната купа по ски скокове!

6 Март, 2026 17:56 776 3

  • владимир зографски-
  • световна купа по ски скокове-
  • лахти-
  • исторически подиум-
  • български спорт-
  • ски скокове финландия-
  • класиране-
  • спортни новини

Българинът спечели бронзовото отличие

Владимир Зографски с исторически успех – първи подиум за България в Световната купа по ски скокове! - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Тихомир Шумов Тихомир Шумов Автор във Fakti.bg

Владимир Зографски написа нова златна страница в българската спортна история, след като за първи път се изкачи на почетната стълбичка в старт от Световната купа по ски скокове! Българският ас триумфира с бронзово отличие в Лахти, Финландия – успех, който ще се помни дълго!

Състезанието в Лахти премина под знака на драматични обрати и неочаквани развръзки. Първоначално словенецът Домен Превц изглеждаше недостижим, след като постигна впечатляващ скок от 129 метра и събра 138,8 точки – резултат, който щеше да му донесе не само победата, но и рекордна седма поредна титла, както и предсрочното спечелване на Световната купа. Уви, съдбата имаше други планове – след щателна проверка на екипировката се оказа, че ските на Превц са с 1 сантиметър по-дълги от допустимото, което доведе до неговата дисквалификация.

Така победител в надпреварата стана германецът Филип Раймунд, който с опит от 122,5 метра и 129,3 точки заслужено се окичи със златото. Второто място зае австриецът Даниел Чофених със скок от 124,5 метра и 128,6 точки.

Владимир Зографски също преодоля 124,5 метра, но получи малко по-ниски оценки за стил, което му отреди третата позиция с 127,2 точки – исторически момент за българските ски скокове! До този паметен ден най-доброто класиране на Зографски бе четвъртото място в Рука, постигнато в началото на сезона. Сега обаче той успя да се пребори за място сред най-добрите, оставяйки зад себе си състезатели като Грегор Дешванден (Швейцария), Анти Аалто (Финландия) и Рьою Кобаяши (Япония).

Надпреварата в Лахти се проведе без квалификация и само с един опит, като участие взеха 67 елитни ски скачачи.

Програмата във финландския зимен център продължава с още един индивидуален старт в събота, а в неделя феновете ще могат да проследят и отборната надпревара.


Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 БРАВО НОВИ ПО ГОЛЕМИ

    4 0 Отговор
    УСПЕХИ И ЗДРАВЕ МУ ПОЖЕЛАВАМ. ЯСНО Е ЧЕ КОГА СЕ РАБОТИ ДОБРЕ В ЕДНА ФЕДЕРАЦИЯ СПОРТНА ИМА УСПЕХИ. НЕ КАТО У бг футбола само далавери със чужди. БЪЛГАРИ ЬОК.

    18:10 06.03.2026

  • 2 Браво

    4 0 Отговор
    на Зографа! Отдавна го чакаме този медал

    18:12 06.03.2026

  • 3 Анджо

    2 0 Отговор
    Всеки път му се ядосвам, че вече е отдавна в скока и не се класирва по на пред, все пак има опит . БРАВО. НАЙ ПОСЛЕ ЕДИН ПОДИУМ. Дано има още такива успехи.

    18:18 06.03.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове