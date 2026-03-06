Владимир Зографски с исторически успех – първи подиум за България в Световната купа по ски скокове!

Владимир Зографски написа нова златна страница в българската спортна история, след като за първи път се изкачи на почетната стълбичка в старт от Световната купа по ски скокове! Българският ас триумфира с бронзово отличие в Лахти, Финландия – успех, който ще се помни дълго!

Състезанието в Лахти премина под знака на драматични обрати и неочаквани развръзки. Първоначално словенецът Домен Превц изглеждаше недостижим, след като постигна впечатляващ скок от 129 метра и събра 138,8 точки – резултат, който щеше да му донесе не само победата, но и рекордна седма поредна титла, както и предсрочното спечелване на Световната купа. Уви, съдбата имаше други планове – след щателна проверка на екипировката се оказа, че ските на Превц са с 1 сантиметър по-дълги от допустимото, което доведе до неговата дисквалификация.

Така победител в надпреварата стана германецът Филип Раймунд, който с опит от 122,5 метра и 129,3 точки заслужено се окичи със златото. Второто място зае австриецът Даниел Чофених със скок от 124,5 метра и 128,6 точки.

Владимир Зографски също преодоля 124,5 метра, но получи малко по-ниски оценки за стил, което му отреди третата позиция с 127,2 точки – исторически момент за българските ски скокове! До този паметен ден най-доброто класиране на Зографски бе четвъртото място в Рука, постигнато в началото на сезона. Сега обаче той успя да се пребори за място сред най-добрите, оставяйки зад себе си състезатели като Грегор Дешванден (Швейцария), Анти Аалто (Финландия) и Рьою Кобаяши (Япония).

Надпреварата в Лахти се проведе без квалификация и само с един опит, като участие взеха 67 елитни ски скачачи.

Програмата във финландския зимен център продължава с още един индивидуален старт в събота, а в неделя феновете ще могат да проследят и отборната надпревара.