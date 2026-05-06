Септември излиза на живот и смърт срещу Славия – само победата ги държи в битката за оцеляване

6 Май, 2026 13:46 394 1

Мачът е от 17:30 часа

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Славия приема Септември София в ключов сблъсък от третия кръг на баражите за оставане в Първа лига. Двубоят започва в 17:30 часа.

Докато "белите" от Славия вече могат да дишат спокойно, осигурили си място в елита с 40 точки и балансирана голова разлика 37:37, то за Септември залогът е огромен. Домакините се намират на 11-та позиция и практически доиграват сезона без напрежение, след като последните им резултати – само една победа, две равенства и две загуби, включително тежкото 0:3 от Берое, показват спад във формата. Съвсем различна е ситуацията за Септември. Тимът от столицата е на 13-о място с 28 точки – първи под чертата на изпадащите. Само две точки ги делят от спасителната зона, където се намира Берое с 30 пункта.

Конкуренцията в дъното е ожесточена: Спартак Варна е само с точка по-малко (27), Добруджа дебне с 26, а Монтана е последен с 22. Вчерашното равенство между Берое и Монтана (2:2) отвори вратата за Септември – при евентуален успех днес те могат да изпреварят старозагорци и да направят решителна крачка към спасението.

Историята между двата отбора през този шампионат също е интригуваща – двата тима си размениха по една победа като гости. Славия надделя с 1:0, а Септември взе реванш с 2:1 в "Овча Купел".


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Бат Венци

    0 0 Отговор
    Охаааааа, от кога го чакам тоя мач, всички парички съм си заложил на черното тото

    14:11 06.05.2026

